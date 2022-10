Nowy taryfikator punktów działa na kierowców. Noga na gazie coraz lżejsza

Paweł Rygas Przepisy drogowe

Dołącz do nas:

Wstępne dane Policji wskazują na to, że kierowcy wzięli sobie do serca nowy taryfikator punktów karnych. W minionych tygodniach zdecydowanie spadła liczba zatrzymywanych przez drogówkę praw jazdy. We wrześniu zanotowano też zdecydowany spadek liczby wypadków i zabitych na polskich drogach.

Zdjęcie We wrześniu policjanci zatrzymali kierowcom za przekroczenie prędkości o blisko 40 proc. mniej praw jazdy niż w analogicznym miesiącu 2021 roku / Adam Wysocki/East News / Agencja SE/East News