Nowe zasady na rondach, przywileje dla rowerzystów - rząd szykuje zmiany

Moim osobistym zdaniem lepiej, by wszyscy zdobywający prawo jazdy odbywali krótki kurs BRD. Będę chciał o tym jeszcze rozmawiać. Bo warto ludzi przygotować do tego, co będą spotykać na drogach i nie ukrywajmy, warto też ich przestraszyć na płycie poślizgowej, żeby zrozumieli, jak trudno wyprowadzić pojazd z poślizgu i żeby pilnowali, aby do takich sytuacji nie doprowadzać

- powiedział Marek Dworak w rozmowie z brd24.pl