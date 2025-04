Miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi, pomimo ich obecności, nie są regulowane przez obowiązujące przepisy.

Każdy kierowca, niezależnie od tego czy ma dzieci, może na nich parkować bez obaw o mandat.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany prawne, które uregulują te miejsca, ale brak konkretnych dat ich wprowadzenia.

W Polsce nie ma regulacji prawnych, które określałyby liczbę czy standard takich miejsc, ani instytucji, przy których muszą być wyznaczone miejsca postojowe dla rodzin z dziećmi lub kobiet w ciąży. Wobec tego takie miejsca mogą się od siebie różnić, a o ich wyznaczeniu decyduje właściciel danego parkingu. Co najważniejsze, może na nich zaparkować każdy - zarówno rodzic z dziećmi, jak i osoba bezdzietna.

Ministerstwo Infrastruktury ureguluje prawnie miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi

Internauci coraz częściej wskazują, że choć problem jest znany od wielu lat, Ministerstwo Infrastruktury wciąż nie zajęło się stworzeniem nowelizacji przepisów, które prawnie uregulowałyby miejsca postojowe dla rodzin z dziećmi. Resort zapowiada, że wprowadzi zmiany, jednak nie podał planowanej daty ich wprowadzenia.

Aktualnie każdy kierowca może bezkarnie korzystać z takich miejsc, mimo że w teorii są one przeznaczone dla określonej grupy. Nie grozi za to mandat, ponieważ w polskich przepisach nie funkcjonują miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi.

Czy można parkować na miejscu dla rodzin z dziećmi?

Swój pojazd na takim miejscu może zaparkować każdy kierowca, bez względu na to, czy posiada dzieci, czy nie. Zrobienie zakupów z małymi maluchami nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego aby ułatwić je rodzicom, właściciele obiektów przygotowują specjalne miejsca parkingowe bliżej wejścia oraz o większej powierzchni, aby znacznie łatwiej było wyciągnąć z samochodu wózek, rozłożyć go i usadowić w nim swoją pociechę.

Z tego udogodnienia korzystają nie tylko rodzice z dziećmi, ale także pozostali kierowcy. Zdecydowana większość z nich wie, że na takim miejscu parkingowym może zaparkować każdy i nie zostanie ukarany mandatem karnym. Maksymalną karą będzie nieprzychylny wzrok pozostałych zmotoryzowanych, a szczególnie matek, dla których takie udogodnienia parkingowe są prawdziwym wybawieniem

Za parkowanie na miejscu dla rodzin z dziećmi nie dostaniesz mandatu karnego

Policja i straż miejska mają związane ręce, ponieważ nie mają podstawy prawnej do ukarania kierującego mandatem karnym lub usunięcia pojazdu z takiego miejsca.

Miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi nie są zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym. Wyznaczane są wyłącznie z inicjatywy zarządcy danego terenu jako udogodnienie dla rodziców z małymi dziećmi. W prawie o ruchu drogowym nie ma znaku "miejsce dla rodzica z dzieckiem", w związku z tym nie można karać osób, które zajmują miejsca wyznaczone dla rodzin

Wśród wielu propozycji kierowców dominuje jedna - uregulowanie zasad tworzenia i korzystania z miejsc parkingowych na wzór tych dla osób z niepełnosprawnościami. Organ zobowiązany jest do wydzielenia jednego stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jeśli łączna liczba miejsc w danym obiekcie wynosi od 6 do 15. Na parkingach liczących od 16 do 40 stanowisk powinny zostać wyznaczone co najmniej dwa miejsca parkingowe. Z kolei na parkingach z 41 do 100 miejsc - przynajmniej trzy. W przypadku większych parkingów takie miejsca muszą stanowić 4 proc. ogólnej liczby stanowisk.

Mandat za parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 800 zł i 6 punktów karnych. To jednak nie jest najsurowsza kara - samochód może zostać odholowany na policyjny parking, a sprawa może zostać również skierowana do sądu.

Jak oznakowane jest miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi?

Miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi oznakowuje się w sposób umożliwiający łatwe ich zlokalizowanie. Najczęściej wyróżniają się one kolorową nawierzchnią (niebieską lub różową) oraz piktogramem przedstawiającym rodzinę lub matkę z wózkiem. Warto zaznaczyć, że znak "miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi” nie jest określony przez przepisy, dlatego może się różnić w zależności od właściciela parkingu. Podobnie jak sama wielkość wytyczonego miejsca.

