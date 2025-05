Masz jeden z tych kodów w prawie jazdy? Sprawdź, bo zapłacisz 1500 zł

Co oznaczają kody w prawie jazdy?

Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami stwierdza, że:

Wspomniany załącznik liczy ponad trzydzieści pozycji, ale sam punkt 1 - mówiący o kodzie 01 - "wymagana korekta lub ochrona wzroku" wyróżnia aż pięć konkretnych przypadków. Są to:

Ograniczeń jest oczywiście zdecydowanie więcej. Kod 02 mówi np. o wymaganej korekcie słuchu lub "wspomaganiu komunikacji", 03 o protezach lub szynach ortopedycznych, a kilkadziesiąt kolejnych szczegółowo opisuje niezbędne przeróbki w pojeździe uprawnionego do kierowania.

Co grozi za jazdę samochodem bez okularów?

Niestety jeśli w czasie policyjnej kontroli funkcjonariusz zauważy, że pomimo kodu obligującego nas do jazdy w okularach prowadzimy bez nich, bez wahania sięgnie po bloczek mandatowy, a kara wyniesie aż 1500 zł.

Kierowanie pojazdem bez wymaganych okularów jest traktowane jak jazda bez uprawnień. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych"

To jednak nie wszystko. Kierowcy może zostać również zabrane prawo jazdy. "W razie popełnienia wykroczenia, (...), orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów" - wskazano w kodeksie.

Dlatego radzimy przyjrzeć się rubryce 12 w posiadanym prawie jazdy. Jeśli znajdziemy tam jakieś kody, ale w naszym przypadku nastąpiła zmiana stanu zdrowia (np. poprawa wzroku) proponujemy jak najszybciej udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Za badanie zapłacimy 200 zł. Wymiana dokumentu w wydziale komunikacji to koszty 100 zł.