We Włoszech od lat funkcjonują restrykcyjne przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej 1,5 promila pojazd jest konfiskowany i sprzedawany na aukcji, pod warunkiem że należy do kierowcy. W przypadku samochodów wypożyczonych lub służbowych następuje jedynie czasowe zajęcie, a pojazd wraca do właściciela. Wtedy okres zakazu prowadzenia pojazdów, standardowo wynoszący 1-2 lata, ulega podwojeniu. Dodatkowo nakładane są grzywny od 1,5 do 6 tys. euro, a w skrajnych przypadkach grozi nawet kara pozbawienia wolności od 6 do 12 miesięcy. Podobne zasady dotyczą jazdy pod wpływem narkotyków.