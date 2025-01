Konfiskata pojazdów działa. Rekordowa poprawa sytuacji na drogach

21,5 tys. wypadków drogowych, 1881 ofiar śmiertelnych i 24,8 tys. rannych. To wstępny bilans 2024 roku na polskich drogach. W stosunku do 2023 roku zauważalnie wzrosła liczba, rannych i zgłoszonych kolizji. Jest jednak pewien pozytywny trend. Skokowo zmalała w ostatnim czasie liczba wypadków powodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu. Czyżby był to efekt przepisów o konfiskacie pojazdów pijanym kierowcom?