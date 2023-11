Kolejna droga pod okiem kamer. Uwaga na nowy odcinkowy pomiar prędkości

Spis treści: 01 OPP to skuteczny sposób na piratów

Lista działających w Polsce odcinkowych pomiarów prędkości wydłuża się z każdym tygodniem, a kolejne OPP są szykowane tak, aby jeszcze przed nowym rokiem strzec ograniczeń prędkości w nowych miejscach i polować na nieuważnych kierowców.

Pełną listę działających OPP publikowaliśmy kilka dni temu, a już pojawiają się informacje o nowych miejscach, gdzie kamery już niebawem będą nadzorować kierowców.

OPP to skuteczny sposób na piratów

Choć pierwsze odcinkowe pomiary prędkości na polskich drogach pojawiły się już kilka lat temu, GITD i CANARD zainteresowały się tym tematem dopiero w ubiegłym roku, a w tym zaczęły zbierać już obfite żniwo. Wystarczy wspomnieć o skuteczności OPP na A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, które już w pierwszym miesiącu zarejestrowało 100 tysięcy wykroczeń.

Pozostałe odcinki nie są aż tak skuteczne, ale całkiem nieźle radziły sobie też odcinki w tunelu pod Świną, czy na S7 w Białobrzegach. Nic dziwnego, że sieć tego typu urządzeń się rozrasta - to niemal stały dochód do budżetu, aż do czasu, gdy kierowcy nie zrozumieją, że trzeba zdjąć nogę z gazu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości pod Warszawą

Kolejny odcinek z pomiarem prędkości średniej jest instalowany na jednej z bardzo popularnych podwarszawskich dróg należącej do Tranzytowej Obwodnicy Warszawy. Chodzi o drogę krajową numer 50 i odcinek w okolicy Mszczonowa. Zaczyna się od wjazdu na ekspresówkę S8 i prowadzi obwodnicą Mszczonowa niemal do zjazdu do miasta od ulicy Tarczyńskiej. Będzie miał około 3 kilometrów długości. W tym miejscu na DK50 obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, ale w związku z bliskością S8 kierowcy lubią tam mocniej przycisnąć. Co ważne ograniczenie prędkości nie będzie tam sztucznie zaniżone z powodu OPP zatem ci, którzy jeździli przepisowo nie będą mieli problemów z mandatami.

Zdjęcie OPP w Mszczonowie na DK 50 będzie miał około 3 kilometrów długości. / Google Maps /

To już czwarty OPP na DK50

Odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Mszczonowa będzie już czwartym OPP na DK50. Trasa ta jest bowiem monitorowana przez trzy inne radary w okolicach Reguty (powiat otwocki), Sochaczewie i Strachówce (powiat wołomiński). Według doniesień odcinek jest już gotowy do działania, potrzebuje jedynie odpowiednich przyłączy i podpięcia do systemu. Dokończenie może potrwać kilka tygodni, ale podobnie jak w przypadku innych odcinków plan jest taki, aby zaczął działać jeszcze przed końcem roku.