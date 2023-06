Jedziesz na wakacje za granicę? Sprawdź, czy trzeba płacić mandat z fotoradaru

Spis treści: 01 W których krajach jest najwięcej fotoradarów?

02 Urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle i odcinkowe pomiary prędkości

03 Ile fotoradarów i rejestratorów w drodze do Chorwacji?

04 Czy trzeba płacić mandat z zagranicy?

Na polskich drogach obecnie funkcjonuje 465 fotoradarów robiących zdjęcia kierowcom przekraczającym prędkość. Może wydawać się, że to dużo, jednak do czasu aż nie pojedziemy na zachód Europy. W krajach popularnych wśród wakacyjnych kierunków Polaków takich urządzeń jest znacznie więcej. Gdzie trzeba uważać najbardziej?

W których krajach jest najwięcej fotoradarów?

Fotoradary w Polsce to istotne źródło wspomagania budżetu, ale w rzeczywistości na polskich drogach jest jedynie 465 zamontowanych na stałe urządzeń, które rejestrują przekroczenia prędkości kierowców. Do tego dochodzi 36 miejsc, w których urządzenia rejestrują przejazd na czerwonym świetle i 31 odcinkowych pomiarów prędkości. Tymczasem na zachodzie Europy tych urządzeń jest znacznie więcej. Według aplikacji Yanosik Polacy wybierający się na wakacje na zachód powinni szczególnie pilnować prędkości w tych krajach:

Włochy - 5298 fotoradarów

Wielka Brytania - 3794 fotoradary

Niemcy - 3699 fotoradarów

Francja - 2370 fotoradarów

Hiszpania - 1238 fotoradarów

Belgia - 836 fotoradarów

Austria - 1148 fotoradarów

Szwajcaria - 367 fotoradarów

Wszystkie te państwa zwykle znajdujące się na trasie dojazdowej do wakacyjnych kierunków, lub będące celami wakacyjnymi samymi w sobie znajdują się w top 10 europejskich państw, w których jest najwięcej urządzeń rejestrujących prędkość.

Urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle i odcinkowe pomiary prędkości

Oprócz samych fotoradarów na kierowców czyhają jeszcze setki urządzeń monitorujących skrzyżowania i sygnalizację świetlną i rejestrujących każdy przejazd na czerwonym. Europa zachodnia jest zdecydowanie lepiej uzbrojona:

Włochy - 974 urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle

Wielka Brytania - 578 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Francja - 498 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Niemcy - 361 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Hiszpania - 273 urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle

Austria - 96 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Szwajcaria - 77 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Belgia - 14 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Zdjęcie Takie skrzynki to częsty widok w Niemczech czy we Włoszech. To fotoradary, które nie są tak dobrze widoczne jak urządzenia w Polsce / Rainer Droese via www.imago-images.de/Imago Stock and People/ / East News

Ile fotoradarów i rejestratorów w drodze do Chorwacji?

Uważać powinni też kierowcy jadący na południe - do Chorwacji, Rumunii czy na Węgry, bowiem tam również możemy natknąć się na sporo takich urządzeń. To jedne z najpopularniejszych kierunków dla wielu Polaków, a po drodze czeka dużo fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Oto liczby:

Czechy - 229 fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Węgry - 251 fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Chorwacja - 293 fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Słowenia - 129 fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Słowacja - 18 fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Rumunia - 151 fotoradarów i urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle

Czy trzeba płacić mandat z zagranicy?

Niestety wbrew przekonaniu większości kierowców mandaty z zagranicy trzeba płacić, bowiem może się to skończyć wezwaniem do sądu. Zagraniczne służby mają dostęp do danych kierowców z systemu CEPiK, dlatego wysyłanie mandatów z fotoradarów jest dziś znacznie bardziej efektywne niż przed kilkoma laty.

Jeśli fotoradar zrobi nam zdjęcie za granicą istnieje bardzo duża szansa, że w czasie do dwóch miesięcy w naszej skrzynce pocztowej pojawi się wezwanie do zapłaty. Aby uniknąć większych konsekwencji lepiej zapłacić karę z zagranicznego fotoradaru. Jeśli nie zapłacimy kara może wzrastać o odsetki, lub sprawa może trafić do sądu, gdzie zaocznie możemy zostać ukarani znacznie surowiej.

