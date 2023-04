Jeden skręca w lewo, drugi zaczyna wyprzedzać. Kto zapłaci mandat?

Spis treści: 01 Wyprzedzanie tylko z lewej strony?

Wyprzedzanie tylko z lewej strony?

Wyprzedzanie to manewr przejeżdżania obok innego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku. Zwykle jest to manewr wykonywany z lewej strony, ale prawo dopuszcza również wyprzedzanie z prawej strony w precyzyjnie określonych okolicznościach. Co ciekawe, wbrew obiegowej opinii wyprzedzać z prawej strony można również na autostradach i drogach szybkiego ruchu, ale tylko po pewnymi warunkami.

Czy można wyprzedzić auto skręcające w lewo

Jeśli chcemy wyprzedzić pojazd sygnalizujący zamiar skrętu w lewo możemy to zrobić z prawej strony, ale tylko wtedy, gdy warunki na to pozwalają: jezdnia jest na tyle szeroka, że możemy wykonać manewr wyprzedzania bez konieczności zjeżdżania na pobocze drogi. Podczas wykonywania takiego manewru należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie spowodujemy utrudnienia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Wyprzedzanie z lewej strony samochodu skręcającego w lewo

Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy w trakcie wyprzedzania pojazdu z lewej strony, wyprzedzany pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. W takiej sytuacji, ze względu na bezpieczeństwo i duże ryzyko kolizji należy natychmiast przerwać manewr wyprzedzania. Jeśli doprowadzimy do kolizji jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie my zostaniemy uznani za winnych zdarzenia, ponieważ kierowca pojazdu skręcającego w lewo nie ma obowiązku upewnienia się, czy nie wyprzedza go inny pojazd (nawet w miejscach, które nie zabraniają wyprzedzania). Tak interpretowane są przepisy ruchu drogowego.

Art. 24 Ustawy Prawo o Ruchu drogowym mówi:

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; 2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania; 3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Z drugiej strony zdarza się, że tego typu sytuacje są różnie interpretowane, bowiem kierowca skręcający, choć nie ma obowiązku upewnienia się w lusterku, czy nie wyprzedza go inny pojazd, wykonując manewr skrętu ma zachować szczególną ostrożność, a jako pojazd poruszający się ze znacznie mniejszą prędkością ma większą szansę na uniknięcie zdarzenia. Jeśli wykona manewr i dojdzie do kolizji, sąd może uznać, że nie zachował szczególnej ostrożności, co czyni go współwinnym wypadku.

Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?

We wspomnianej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony, ale to nie jedyna taka sytuacja. Wyprzedzanie pojazdów z prawej strony jest również dozwolone na drodze jednokierunkowej z wyznaczonymi co najmniej dwoma pasami ruchu, drodze jednojezdniowej dwukierunkowej w terenie zabudowanym, ale tylko wtedy gdy jezdnia posiada wyznaczone co najmniej dwa pasy do jazdy w jednym kierunku.

Czy można wyprzedzać z prawej strony na autostradzie?

Wbrew obiegowej opinii dozwolone jest również wyprzedzanie z prawej strony na autostradach i drogach szybkiego ruchu, ale tylko pod pewnymi warunkami. Można wyprzedzać z prawej strony na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej (autostrady, S-ki), ale tylko gdy jezdnia biegnąca w jednym kierunku ma co najmniej trzy wyznaczone pasy do jazdy w jednym kierunku poza terenem zabudowanym, lub co najmniej dwa pasy do jazdy w jednym kierunku w terenie zabudowanym.

Kiedy nie można wyprzedzać z prawej strony?

Przepisy bezwzględnie zakazują wyprzedzania z prawej strony w następujących sytuacjach:

na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania, na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej lub przez osobę do tego uprawnioną.

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi. Wyjątkiem tu są przejścia i przejazdy, na których ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej,

na przejeździe kolejowym, tramwajowym i bezpośrednio przed nimi,

w miejscach, gdzie jest to zabronione znakami drogowymi.

Te zasady obowiązują nawet wtedy, gdy droga ma wyznaczone pasy ruchu.

