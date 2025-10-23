W skrócie Parkowanie na chodniku jest dozwolone tylko przy zachowaniu min. 1,5 m szerokości dla pieszych i spełnieniu warunków związanych z oznakowaniem oraz DMC pojazdu.

Pojazdy o dopuszczalnej masie powyżej 2,5 t nie mają prawa stawać na chodniku.

Wyjątkiem od zakazu parkowania bliżej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych są drogi jednokierunkowe, gdzie można parkować za przejściem.

W myśl nowelizacji sprzed trzech lat chodnik jest przestrzenią przeznaczoną głównie dla pieszych oraz osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch. Z kolei droga dla pieszych to szersze określenie obejmujące zarówno wspomniany wcześniej chodnik, jak i przestrzeń oddzielającą go od jezdni czy budynków. Kluczowe jest jednak zaznaczenie, że głównym celem wprowadzenia nowej definicji było ujednolicenie przepisów i precyzyjne określenie wszystkich elementów pasa przeznaczonego dla ruchu pieszego.

Czy można parkować samochodem na chodniku w 2025 roku?

Zanim jednak przejdziemy do wymogów związanych z parkowaniem oraz kar za to wykroczenie należy zaznaczyć, że zmiany nazewnictwa w kwestii chodników i dróg dla pieszych nie wpłynęły na przepisy regulujące zatrzymywanie się i postój pojazdów w tych miejscach.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym parkowanie auta na chodniku jest możliwe, a o tym, czy będzie to zgodne z obowiązującym prawem, decyduje kilka czynników:

ilość miejsca pozostawionego pieszym,

szerokość chodnika,

dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu,

stosowanie się do znaków drogowych.

Właściciele niektórych SUV-ów mają zakaz parkowania na chodnikach. Wystarczy spojrzeć w dowód rejestracyjny

Niektórym pojazdom całkowicie nie wolno parkować na chodniku, a decyduje o tym DMC samochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na chodniku można zaparkować wyłącznie autami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony. Informacja ta znajduje się w dowodzie rejestracyjnym w polu F2. Spora część nowoczesnych SUV-ów czy limuzyn - zwłaszcza w erze elektryfikacji - osiąga, a nawet przekracza wartość 2500 kg.

1,5 m szerokości dla pieszych. To kluczowy aspekt podczas parkowania na chodniku

Kierowcy muszą pamiętać, że parkowanie na chodniku jest zabronione, jeżeli nie pozostanie co najmniej 1,5 m szerokości dla pieszych - dotyczy to również sytuacji, gdy pojazd stoi na nim nawet jednym kołem. W przypadku gdy szerokość chodnika jest większa, pozostawienie pojazdu jest możliwe pod warunkiem, że dla ruchu pieszych zostawimy nie mniej niż 1,5 m. Według przepisów jest to minimalna odległość, która nie zakłóca ruchu pieszych, a ta kwestia często staje się podstawą do interwencji funkcjonariuszy.

Jeżeli zatem zdecydujemy się zaparkować pojazd w centrum miasta, gdzie nie zabraniają tego przepisy, jednak nie pozostawimy wymaganej prawnie odległości dla pieszych, policjant lub strażnik miejski może ukarać nas mandatem karnym, a nawet zadecydować o odholowaniu pojazdu. Pozostawiona szerokość 1,5 m jest niezbędna, aby po chodniku mogły swobodnie poruszać się osoby starsze czy osoby przemieszczające się z małymi dziećmi w wózkach.

Zasada 10 metrów. Jedynym wyjątkiem przy parkowaniu jest droga jednokierunkowa

W przypadku zatrzymywania się i postoju w pobliżu skrzyżowań oraz przejść dla pieszych należy pamiętać o zasadzie 10 metrów. To odległość, którą należy zachować, aby zapewnić wystarczającą widoczność pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, ale także nie utrudniać ruchu pieszym. Jedynym wyjątkiem są drogi jednokierunkowe, na których można zaparkować pojazd bezpośrednio za przejściem.

W tym przypadku nie ma ryzyka, że zatrzymując samochód za przejściem utrudnimy widoczność. Co ciekawe, wyjątek ten dotyczy wyłącznie sytuacji za przejściem, ponieważ przed nim nadal obowiązuje zasada zachowania odległości 10 metrów.

