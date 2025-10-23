Spis treści: Kiedy zmienia się paliwo na zimowe? Czym się różni benzyna zimowa od przejściowej? Co zrobić, jeśli zatankowałem przed 1 listopada? Kiedy zimowy olej napędowy na stacjach?

Warto na samym początku zaznaczyć, że wymiana paliwa jest regularnym zdarzeniem, które następuje, gdy temperatura na zewnątrz ulega zmianie. W skrócie w ciągu roku zmotoryzowani leją do zbiorników olej napędowy i benzynę o różnych parametrach: paliwo letnie, zimowe lub przejściowe.

Kiedy zmienia się paliwo na zimowe?

Ostatnia zmiana miała miejsce na początku października. Wtedy to paliwa letnie zostały zastąpione przez przejściowe. Dodawane do nich substancje ułatwiają rozruch silnika w chłodne dni. Nie da się jednak nie zauważyć, że za oknem jest coraz zimniej, a to oznacza, że skuteczność przejściowych paliw będzie coraz niższa. Nie są one w stanie zagwarantować bezproblemowego działania silnika zimą, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak bardzo będzie ona mroźna. W związku z tym stacje benzynowe są zobowiązane, by co roku przygotować się na wyjątkowo niskie temperatury.

W efekcie, zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych" wszystkie stacje są zobligowane, by od 1 listopada wprowadzić nową, zimową benzynę. Przepisy określają szereg parametrów, które spełnić musi paliwo zimowe. Parametry te osiągane są dzięki dodawaniu do benzyny składników, które mają zagwarantować prawidłowe spalanie w czasie niskich temperatur.

Czym się różni benzyna zimowa od przejściowej?

Najważniejszym parametrem ulegającym zmianom poszczególnych typów benzyny jest parametr prężności par. Odpowiada on za lotność paliwa. Im bardziej jest lotna, tym łatwiej o rozruch. Szczególnie ważne jest to właśnie przy niskich temperaturach. W przypadku obecnie stosowanej benzyny przejściowej wartość ta mieści się w przedziałach 45-90 kPa. Po zmianie paliwa na zimowe będzie to między 60 i 90 kPa.

Co zrobić, jeśli zatankowałem przed 1 listopada?

Do 1 listopada zostało jeszcze kilka dni, ale kierowcy, którzy nie korzystają ze swojego samochodu na co dzień, mogą zastanawiać się, czy warto zatankować przed dniem zmiany paliwa. Jeśli nie mamy potrzeby, możemy poczekać. Jeżeli jednak w zbiorniku nie mamy zbyt wiele paliwa, możemy spokojnie zatankować paliwo przejściowe.

Po pierwsze, dlatego że temperatury na zewnątrz nie będą spadać gwałtownie, tylko stopniowo, a to z kolei oznacza, że nie trzeba obawiać się, przynajmniej na początku listopada, 20-stopniowych mrozów. Ponadto, jeśli zatankowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, jest duże prawdopodobieństwo, że było to już paliwo zimowe. Wiele stacji decyduje się bowiem na zmianę jeszcze przed wyznaczonym terminem. Poza tym, nawet gdy zatankowaliśmy paliwo przejściowe, a nie zimowe, nasz samochód już i tak jest chroniony. Nie jest jednak złym pomysłem odwiedzić stację jeszcze raz, już po zmianie paliwa, i dolać tego zimowego. Po wymieszaniu z letnim poprawi jego właściwości i ochroni nasz samochód przed niższymi temperaturami.

Kiedy zimowy olej napędowy na stacjach?

Jak już zaznaczyliśmy, zimowa benzyna pojawi się na stacjach 1 listopada. Na olej napędowy, również o zimowych parametrach, trzeba będzie poczekać do 16 listopada. W obu przypadkach paliwo zimowe będzie obecne na stacjach do końca lutego. Od 1 marca pojawią się paliwa przejściowe.

