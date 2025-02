Kierowcy posiadający prawo jazdy od co najmniej roku mogą zgromadzić maksymalnie 24 punkty karne. Po przekroczeniu tego limitu są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje oraz badania psychologicznego. Jeśli nie zaliczą któregoś z tych etapów, tracą uprawnienia do prowadzenia pojazdów.