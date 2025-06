Czy kierowca może ruszyć zanim pieszy zejdzie z przejścia? Warunek jest jeden

Przepisy jasno wskazują, że pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ma je również podczas wchodzenia na przejście, więc kierowca zbliżając się do pasów powinien zwolnić i być gotów do zatrzymania się. Ale co gdy już pieszego przepuścił? Czy może ruszyć, jeśli jeszcze pieszy znajduje się na przejściu?