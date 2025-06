Stłuczka pod Lidlem czy Biedronką. Policja może interweniować

Cotygodniowe zakupy w popularnych dyskontach to rutyna milionów Polaków. Szczególnie w weekendy ruch na parkingach pod Lidlami czy Biedronkami jest wzmożony, a to oznacza… stłuczki, na szczęście zwykle niegroźne. Trzeba jednak pamiętać, co zrobić po kolizji i jakie prawa nam przysługują. Nie zawsze wezwanie policji jest możliwe, nie zawsze też opłacalne. Warto więc wiedzieć, jak się zachować po stłuczce na parkingu.