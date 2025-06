W skrócie Motocyklista zatrzymał podejrzanie jadącego kierowcę Toyoty, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Pijany kierowca próbował uciec, potrącił motocyklistę, a następnie został zatrzymany przez policję.

Nietrzeźwemu 40-latkowi grozi do 3 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w niedzielne przedpołudnie. Kierujący jednośladem zauważył, że jadący przed nim samochód nie trzyma toru jazdy i porusza się zygzakiem. Mężczyzna podejrzewał, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu i postanowił go wyprzedzić, a następnie zatrzymać przed rondem. Motocyklista zablokował mu drogę przejazdu i wtedy doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Pijany kierowca chciał uciekać. Omal nie przejechał motocyklisty

Kierujący autem osobowym ruszył nagle do przodu potrącając motocyklistę, który wylądował na masce pojazdu i w ten sposób przejechał kilkanaście metrów. Ostatecznie samochód się zatrzymał, wówczas motocyklista wyjął kluczyki ze stacyjki. Pozostali świadkowie zdarzenia natychmiast powiadomili policję, jednak kierowca Toyoty pieszo uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci zatrzymali kierującego Toyotą. Mężczyzna był kompletnie pijany

Funkcjonariusze szybko odnaleźli uciekiniera. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. 40-latek został zatrzymany, a samochód trafił na policyjny parking.

Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innego kierowcy, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo za jazdę pod wpływem alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe konsekwencje

Obowiązujące w Polsce przepisy rozróżniają dwa stany odnoszące się do jazdy pojazdem pod wpływem alkoholu:

po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza),

w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

Kierowcy prowadzący pojazd po spożyciu alkoholu popełniają wykroczenie. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń grozi im 15 punktów karnych, grzywna w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł, areszt do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości kierowca popełnia przestępstwo. Na jego konto trafi 15 punktów karnych, nałożona zostanie kara finansowa od 5 do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także kara pozbawienia wolności do 3 lat. Obowiązkowo orzekany jest także zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo zmotoryzowani muszą pamiętać o karze recydywy oraz przepadku pojazdu.

