Kierowcy zaglądają do skrzynek i nie wierzą. Kary do 9330 zł

Jeśli otrzymamy wezwanie do zapłacenia kary za brak OC, to istnieje możliwość odwołania się od niego. Jeśli w okresie wskazanym w wezwaniu pojazd był faktycznie ubezpieczony, należy dostarczyć UFG dowody na to, że ubezpieczenie było aktywne. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń nie przekazał prawidłowo informacji o polisie, co doprowadziło do niesłusznego oskarżenia o brak ubezpieczenia.