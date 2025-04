500 zł mandatu na dzień dobry. Kierowcy zdziwieni

“Dzień dobry panie kierowco, z uwagi na niezastosowanie się do przepisów mandat wynosi 500 zł” - takimi słowy może (choć nie musi) przywitać kierującego policjant, gdy nie zastosujemy się literalnie do prawa, którego obowiązuje w Polsce od jakiegoś czasu. Zdziwieni? Co prawda, żeby doszło do tego typu sytuacji policjant musi mieć pewnie gorszy dzień, a kierowca problemy ze stosowaniem się do innych poleceń, to jednak zgodnie z literą prawa 500 zł mandatu za niewłaściwe zachowanie już na początku kontroli wcale nie jest wymysłem.