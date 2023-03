Spis treści: 01 Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy dla młodych kierowców

02 Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy - ukłon w stronę młodych kierowców

03 Od kiedy cyfrowe, tymczasowe prawo jazdy dla kierowców?

04 mObywatel czyli prawo jazdy w telefonie

05 Punkty karne sprawdzisz w telefonie

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało właśnie zmianę, na którą kandydaci na kierowców czekali z utęsknieniem przez wiele długich lat. Jeszcze w tym roku w aplikacji mObywatel, wprowadzona zostanie funkcjonalność "tymczasowego cyfrowego prawa jazdy".

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy dla młodych kierowców

Jak dowiedziała się Interia.pl, rewolucyjna zmiana to efekt prac nad rządową ustawą o aplikacji mObywatel, której projekt trafił właśnie do Sejmu. Chodzi o dokument, nad którym prace trwały w ministerstwie cyfryzacji od 2019 roku.



W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zakłada on również daleko idące zmiany w zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym obejmujące właśnie wprowadzenie do obrotu prawnego dokumentu "tymczasowego elektronicznego prawa jazdy".



"Nowy cyfrowy dokument prawa jazdy będzie udostępniany do pobrania przez użytkownika aplikacji mObywatel bezpośrednio po zdanym praktycznym państwowym egzaminie na prawo jazdy, a wprowadzone zmiany umożliwią nowym kierowcom poruszanie się po drogach od razu po zdaniu egzaminu i pobraniu tymczasowego elektronicznego dokumentu w aplikacji mObywatel".

W prawie o ruchu drogowym pojawią się też przepisy precyzujące kwestie tymczasowego cyfrowego prawa jazdy. Chodzi np. o datę uzyskania uprawnienia, za którą ma być teraz uważany dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.



Wiadomo też, że z tymczasowego, cyfrowego prawa jazdy nie będzie mogła korzystać osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.



W znowelizowanym kodeksie drogowym pojawią się również zapisy dotyczące stosownych kar. W projekcie czytamy np., że:

osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny pomimo upływu okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy, będzie podlegała karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.



Projekt precyzuje ponadto, że tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie unieważniane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców w momencie odnotowania w niej informacji o:

wydaniu prawa jazdy,

zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez właściwy organ,

obowiązywaniu zakazu prowadzenia pojazdów,



wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

odmowie wydania prawa jazdy przez właściwy organ,

zmianie wyniku egzaminu państwowego na negatywny przez egzaminatora.

Tymczasowe cyfrowe prawo jazdy - ukłon w stronę młodych kierowców

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie obowiązywało wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Kogo dotyczyć ma planowane ułatwienie?



Wiadomo już, że chodzi o kierowców, którzy zdobędą prawa jazdy kategorii:



B,



B1,



A,



A1,



A2,



AM,



B+E,



T.

Od kiedy cyfrowe, tymczasowe prawo jazdy dla kierowców?

Resort cyfryzacji przekonuje, że tymczasowe cyfrowe prawo jazdy ma zacząć funkcjonować w połowie bieżącego roku. Wynika to właśnie z prac nad ustawą o aplikacji mObywatel. Ta - o ile uda się ją uchwalić w szybkim tempie - miałaby zacząć obowiązywać w 14 dni od daty publikacji (z pewnymi wyjątkami, mającymi wejść w życie pod koniec czerwca bieżącego roku).





mObywatel czyli prawo jazdy w telefonie

Przy okazji warto przypomnieć, że aktualnie już 9,6 mln Polaków pobrało aplikację mObywatel, a ponad połowa ma w swoim telefonie cyfrowe prawo jazdy. To odpowiednik fizycznego dokumentu, z którego skorzystać można m.in.:



w czasie kontroli drogowej,



zawierając polisę OC,



w przypadku kolizji (aby potwierdzić swoje uprawnienia innemu kierowcy, bez wzywania policji),



wypożyczając samochód.



Punkty karne sprawdzisz w telefonie

W aplikacji mObywatel można też znaleźć informacje o aktualnie posiadanej liczbie punktów karnych. Dane aktualizowane są na bieżąco co oznacza, że nałożone punkty powinny pojawić się w "liczniku punktów" nie później niż w 24 godziny od wprowadzenia ich do rejestru. Dzięki usłudze w dowolnym momencie możemy sprawdzić stan naszego konta.



Przypominamy, że w połowie 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące kasowania punktów karnych. Limit punktowy pozostał bez zmian i wynosi on odpowiednio: 24 punkty dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok lub 20 punktów dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok.



Trzeba jednak pamiętać, że punkty karne kasują się obecnie po 24 miesiącach, a nie - jak było to wcześniej - po roku.

Zmieniono też początek biegu tego okresu. Momentem rozpoczynającym "odliczanie" jest obecnie data uregulowania mandatu, a nie jego wystawienia.



