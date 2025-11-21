W skrócie Znak A-20 i B-31 są bardzo podobne wizualnie, ale mają zupełnie inne znaczenie.

A-20 ostrzega przed odcinkiem drogi z ruchem dwukierunkowym, podczas gdy B-31 dotyczy pierwszeństwa na zwężeniu.

Niezastosowanie się do znaku B-31 grozi mandatem w wysokości 100 zł i 4 punktami karnymi.

Poruszając się po drogach zmotoryzowani każdego dnia natrafiają na setki znaków. Części z nich - za sprawą wyjątkowych kształtów oraz koloru - nie da się pomylić, co jest celowym zabiegiem stosowanym w przypadku oznaczeń, które pełnią najważniejszą funkcję. Nie brakuje jednak również takich, które łudząco są podobne do innych. Idealnym przykładem jest znak A-20 oraz B-31.

Bardzo podobne, ale jednak inne. Co różni znak A-20 i B-31?

Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania. Takie same zasady dotyczą również znaków drogowych, a sam fakt, że na drogach całego świata systematycznie pojawiają się nowe wzory, wymusza na kierowcach nieustanną edukację. W przypadku znaku A-20 i B-31 kierowcy często mają wątpliwości, wszak na obu znajdują się dwie strzałki skierowane w przeciwnych kierunkach. Warto jednak dokładnie wiedzieć, czym się różnią, ponieważ za nieznajomość drugiego z nich grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 4 punkty karne.

Znak A-20. To ważne ostrzeżenie dla kierowców

Znak A-20 to żółty trójkąt z czerwonym obramowaniem oraz dwiema czarnymi strzałkami skierowanymi w przeciwnych kierunkach. Jego zadaniem jest ostrzeganie kierowców - jak sama kolorystyka wskazuje - o tym, że jadąc jezdnią jednokierunkową, za moment znajdą się na odcinku drogi, gdzie ruch odbywa się w obu kierunkach. Ustawiany jest zatem w miejscach, gdzie dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w dwukierunkową, lub gdy na dotychczasowym fragmencie drogi jednokierunkowej został wprowadzony ruch w przeciwnym kierunku.

A-20 jest znakiem ostrzegawczym, którego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez informowanie kierowców o zmianie organizacji ruchu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązuje on zmotoryzowanych do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zaznaczyć, że znaku tego nie ustawia się na jezdniach, gdy ruch dwukierunkowy wynika z kończącego się jednokierunkowego objazdu wysepki za skrzyżowaniem.

Znak B-31. Za jego nieznajomość możesz dostać mandat karny

Z kolei znak zakazu B-31 - chociaż posiada również dwie strzałki skierowane w przeciwnych kierunkach - jest białym okręgiem z czerwonym obramowaniem. Same strzałki różnią się od siebie nie tylko kolorem, ale również wielkością. To celowy zabieg, który ma na celu wskazać kierowcom, że pierwszeństwo mają zmotoryzowani nadjeżdżający z przeciwka. Zabrania on wjazdu na zwężony fragment drogi, jeżeli wymusiłoby to na kierowcach znajdujących się na tym odcinku zatrzymanie się.

Najczęściej ze znakiem B-31 spotkamy się w miejscach, gdzie odcinek drogi jest zwężony do tego stopnia, że dwa pojazdy o standardowej szerokości (2,5 m) nie są w stanie się bezpiecznie minąć. Zlekceważenie tego oznakowania zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 100 zł oraz 4 punktami karnymi. Jeżeli zastosowany jest znak B-31, z przeciwnej strony zwężenia umieszcza się znak D-5, który informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku.

