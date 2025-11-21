Znaki niby podobne, a jednak inne. Nie znasz różnic? Możesz dostać mandat

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Na drogach nie brakuje znaków, które choć są do siebie bardzo podobne, to mają zupełnie różne znaczenie. Najlepszym tego przykładem jest oznakowanie A-20 oraz B-31, które bardzo często mylone jest przez kierowców za sprawą dwóch strzałek. Kształt i kolor zdradzają natomiast, że różnica jest znacząca. Niezastosowanie się do jednego z nich grozi mandatem karnym w wysokości 100 zł oraz 4 punktami karnymi.

Korek uliczny z wieloma samochodami stojącymi na drodze, na pierwszym planie widoczne dwa znaki drogowe informujące o ruchu dwukierunkowym i pierwszeństwie dla nadjeżdżających z naprzeciwka.
Czym różnią się znaki A-20 i B-31?Piotr KamionkaEast News

W skrócie

  • Znak A-20 i B-31 są bardzo podobne wizualnie, ale mają zupełnie inne znaczenie.
  • A-20 ostrzega przed odcinkiem drogi z ruchem dwukierunkowym, podczas gdy B-31 dotyczy pierwszeństwa na zwężeniu.
  • Niezastosowanie się do znaku B-31 grozi mandatem w wysokości 100 zł i 4 punktami karnymi.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Poruszając się po drogach zmotoryzowani każdego dnia natrafiają na setki znaków. Części z nich - za sprawą wyjątkowych kształtów oraz koloru - nie da się pomylić, co jest celowym zabiegiem stosowanym w przypadku oznaczeń, które pełnią najważniejszą funkcję. Nie brakuje jednak również takich, które łudząco są podobne do innych. Idealnym przykładem jest znak A-20 oraz B-31.

Bardzo podobne, ale jednak inne. Co różni znak A-20 i B-31?

Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania. Takie same zasady dotyczą również znaków drogowych, a sam fakt, że na drogach całego świata systematycznie pojawiają się nowe wzory, wymusza na kierowcach nieustanną edukację. W przypadku znaku A-20 i B-31 kierowcy często mają wątpliwości, wszak na obu znajdują się dwie strzałki skierowane w przeciwnych kierunkach. Warto jednak dokładnie wiedzieć, czym się różnią, ponieważ za nieznajomość drugiego z nich grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 4 punkty karne.

Znak A-20. To ważne ostrzeżenie dla kierowców

Znak A-20 to żółty trójkąt z czerwonym obramowaniem oraz dwiema czarnymi strzałkami skierowanymi w przeciwnych kierunkach. Jego zadaniem jest ostrzeganie kierowców - jak sama kolorystyka wskazuje - o tym, że jadąc jezdnią jednokierunkową, za moment znajdą się na odcinku drogi, gdzie ruch odbywa się w obu kierunkach. Ustawiany jest zatem w miejscach, gdzie dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w dwukierunkową, lub gdy na dotychczasowym fragmencie drogi jednokierunkowej został wprowadzony ruch w przeciwnym kierunku.

Trójkątny znak drogowy z czerwoną obwódką na żółtym tle, przedstawiający dwie czarne strzałki skierowane w przeciwnych kierunkach, symbolizujące ruch dwukierunkowy.
Znak A-20.123RF/PICSEL

A-20 jest znakiem ostrzegawczym, którego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez informowanie kierowców o zmianie organizacji ruchu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązuje on zmotoryzowanych do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zaznaczyć, że znaku tego nie ustawia się na jezdniach, gdy ruch dwukierunkowy wynika z kończącego się jednokierunkowego objazdu wysepki za skrzyżowaniem.

Zobacz również:

Co oznacza znak 1010-71? / Fot. WIkimedia Commons
Znaki drogowe

Nowy znak na drogach. Trzy kule w aucie oznaczają ważny przywilej

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Znak B-31. Za jego nieznajomość możesz dostać mandat karny

Z kolei znak zakazu B-31 - chociaż posiada również dwie strzałki skierowane w przeciwnych kierunkach - jest białym okręgiem z czerwonym obramowaniem. Same strzałki różnią się od siebie nie tylko kolorem, ale również wielkością. To celowy zabieg, który ma na celu wskazać kierowcom, że pierwszeństwo mają zmotoryzowani nadjeżdżający z przeciwka. Zabrania on wjazdu na zwężony fragment drogi, jeżeli wymusiłoby to na kierowcach znajdujących się na tym odcinku zatrzymanie się.

Niebieski most drogowy nad jezdnią z oznaczeniami ograniczenia prędkości do 30 km/h i pierwszeństwa przejazdu, a także tablicą wskazującą na miejscowość Wisła Królewiecka; dookoła drzewa i infrastruktura drogowa.
Widząc ten znak, powinniśmy ustąpić pierwszeństwa pojazdom z naprzeciwka.Stanislaw Bielski/REPORTEREast News

Najczęściej ze znakiem B-31 spotkamy się w miejscach, gdzie odcinek drogi jest zwężony do tego stopnia, że dwa pojazdy o standardowej szerokości (2,5 m) nie są w stanie się bezpiecznie minąć. Zlekceważenie tego oznakowania zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 100 zł oraz 4 punktami karnymi. Jeżeli zastosowany jest znak B-31, z przeciwnej strony zwężenia umieszcza się znak D-5, który informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędówINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze