Znak B-43, znany jako "Strefa ograniczonej prędkości", wprowadza zasady, które obowiązują na całym obszarze strefy, aż do znaku B-44, który odwołuje ograniczenie.

System ograniczeń prędkości w Polsce opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich to przepisy określające maksymalną dozwoloną szybkość dla poszczególnych typów dróg - 50 km/h w terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym, 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych i 140 km/h na autostradach. Drugi filar stanowią znaki drogowe B-33, czyli klasyczne, okrągłe oznaczenia z czerwoną obwódką prezentujące dozwoloną prędkość.

Znak B-43 wprowadza jednak zupełnie inny mechanizm ograniczenia prędkości. W przeciwieństwie do standardowego ograniczenia B-33, którego moc prawna wygasa na najbliższym skrzyżowaniu, tablica B-43 wyznacza całą strefę objętą określonym limitem..

Znak B-43 ma formę prostokątnej, białej tablicy z określoną wartością ograniczenia prędkości. Jest on bardziej "pojemny" niż standardowe ograniczenie, ponieważ obejmuje cały obszar aż do znaku odwołującego. Najważniejsze cechy strefy ograniczonej prędkości to: