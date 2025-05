Dzięki tej tabliczce rowerzyści mogą swobodnie poruszać się po centrach miast, gdzie często obowiązują ograniczenia dla samochodów. To rozwiązanie znacznie ułatwia codzienne przemieszczanie się i sprawia, że rower staje się wygodniejszą alternatywą dla samochodu. Można w nim bez zagrożenia skracać drogę do celu korzystając na przykład z kontrapasów czy ulic zamkniętych dla aut.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw sięgnąć do ustawy Prawo o ruchu drogowym i znaleźć definicję roweru. Zawarta jest w art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią rowerem jest pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Definicja nie wspomina o liczbie kół, co teoretycznie otwiera drogę do interpretacji obejmującej również trójkołowce. Pełna definicja roweru, według zapisu w ustawie, brzmi: "pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h".