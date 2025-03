Przy tym znaku obowiązuje zasada 1 minuty. Czym jest postój, a czym zatrzymanie?

Na polskich drogach powszechnie występują dwa bardzo podobne, lecz istotnie różniące się znaki - B-35 i B-36. Wielu kierowców ma problem z ich prawidłowym rozróżnieniem, co może prowadzić nie tylko do mandatu, ale również do kosztów związanych z odholowaniem pojazdu. W ich wypadku chodzi o różnice między tym, co prawo zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym uznaje za postój, a co za zatrzymanie się.