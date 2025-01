Jednym z największych zaskoczeń, na jakie mogą natknąć się polscy kierowcy na zachodnich drogach, jest tajemniczy biały romb na niebieskim tle. Taki znak spotyka się głównie we Francji i wskazuje na pasy przeznaczone do systemu carpoolingu. Jest to nowoczesna inicjatywa, która zachęca kierowców do wspólnych podróży, na przykład do pracy, na zmianę korzystając z własnego auta i auta kolegi czy sąsiada. Celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. Dodatkowy pas dla pojazdów, w których podróżują co najmniej dwie osoby, ma stanowić motywację do korzystania z tego rozwiązania.