Wjazd do Francji. Co trzeba mieć przy sobie?

Jeśli kierujemy się do Francji, najprostszą trasą będzie ta prowadząca przez Niemcy. Tu warto pamiętać o ważnej kwestii. Chodzi o kontrole, które prowadzone są na granicy tego kraju z Polską. Obowiązywać będą one co najmniej do 15 grudnia 2024 roku. Wracając z igrzysk warto również pamiętać, że właśnie ze względu na odbywającą się w Paryżu imprezę sportową do 11 sierpnia kontrole będą prowadzone również na niemieckiej granicy z Francją. Kontroli należy spodziewać się oczywiście również przy wjeździe na terytorium Francji. Warto pamiętać, że francuską granicę możemy przekroczyć na paszporcie, ale też na dowodzie osobistym. Polskie prawo jazdy jest honorowane w tym kraju.

Ograniczenia prędkości we Francji

Przepisy dotyczące ograniczenia prędkości we Francji różnią się nieco od tych z naszego kraju. Kierowcy mogą poruszać się z następującymi prędkościami:

50 km/h w terenie zabudowanym

80 km/h w terenie niezabudowanym na drodze dwukierunkowej bez separatora

90 km/h w terenie niezabudowanym

110 km/h na drodze ekspresowej (100 km/h, kiedy nawierzchnia jest mokra)

130 km/h na autostradzie (110 km/h, kiedy nawierzchnia jest mokra).

Poza terenem zabudowanym dozwolona prędkość może zależeć od regionu, w którym się znajdujemy. Kilka lat temu francuskie władze dały samorządom możliwość do podejmowania decyzji w tej kwestii we własnym zakresie.

Jeśli będziemy jechać za szybko i przekroczymy dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h, służby mogą zatrzymać nasze prawo jazdy. W przypadku mniejszych przekroczeń prędkości skończy się jedynie na wysokim mandacie. Policja lub żandarmeria mogą uniemożliwić dalszą jazdę, np. zatrzymać dokumenty samochodu. Dalej będziemy mogli jechać tylko, jeśli zapłacimy mandat (gotówką na miejscu) lub, jeżeli za kierownicą zastąpi nas inna osoba (w sytuacji kiedy służby zatrzymały nasze prawo jazdy).

Zdjęcie Przekroczenie prędkości o 30 km/h we Francji może zakończyć się zatrzymaniem prawa jazdy. / Hans Lucas via AFP /

Czy można korzystać z telefonu w czasie jazdy po Francji?

Podobnie jak w Polsce rozmawiać przez telefon możemy tylko, kiedy korzystamy z zestawu głośnomówiącego. Jednak nawet za taką rozmowę kierowcy grozić może kara. Stanie się tak, jeżeli udowodnione zostanie (np. na podstawie bilingu), że rozmowa telefoniczna przyczyniła się do wypadku. Ponadto warto pamiętać, że przepisy stanowią, by przymocowane do przedniej szyby przedmioty (np. uchwyt na telefon) nie ograniczały widoczności kierowcy. Francuskie prawo zabrania również korzystania z antyradaru - może to zakończyć się mandatem.

Kierowcy podróżujący po Francji powinni również pamiętać o tym, że francuskie przepisy stawiają pieszego na pozycji uprzywilejowanej. Z tego też powodu, szczególnie w dużych miastach, piesi często przechodzą przez jezdnię na czerwonym świetle. W związku z tym należy uważać i poruszać się dość wolno, by móc zareagować w takiej sytuacji. Zasadę ograniczonego zaufania w dużych miastach warto stosować również ze względu na to, że miejscowi kierowcy rzadko używają kierunkowskazów. Zdarza się też, że z prawego pasa jezdni skręcają w lewo lub odwrotnie. W Paryżu warto też pamiętać, że na rondach zasada pierwszeństwa obowiązuje dla pojazdów nadjeżdżających z prawej strony, o ile znaki nie stanowią inaczej.

We Francji stosowanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe, choć istnieją pewne wyjątki. Nie muszą tego robić osoby, które ze względu na swoją sylwetkę mają problem z zapięciem pasów, a także ci, którzy mają zwolnienie ze względów medycznych.

Jazda po alkoholu we Francji. Czy trzeba mieć alkomat w aucie?

Francuskie prawo stanowi, że stężenie alkoholu w organizmie maksymalnie może wynieść 0,5 g/l we krwi lub 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu. W przybliżeniu daje 0,5 promila. Warto jednak zaznaczyć, że poziom ten dotyczy tylko tzw. "doświadczonych" kierowców. W przypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż trzy lata limit ten wynosi 0,2 g/l we krwi lub 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu). W przybliżeniu to 0,2 promila.

Skoro już przy alkoholu jesteśmy, warto zwrócić uwagę na dość istotną kwestię dotyczącą wyposażenia auta. W marcu 2012 roku we Francji weszło w życie prawo, zgodnie z którym alkomat jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Prawo to zostało zmienione już rok później. Obecnie w teorii samochód powinien być wyposażony w alkomat, ale za jego brak nie zostaniemy ukarani. Powinniśmy jednak pamiętać o innych elementach obowiązkowego wyposażenia pojazdu - kamizelce odblaskowej i trójkącie ostrzegawczym.

Zdjęcie Dozwolony poziom alkoholu w organizmie uzależniony jest od "doświadczenia" kierowcy. / Hans Lucas via AFP /

Czy we Francji są winiety?

Autostrady we Francji są w większości płatne, jednak nie obowiązują tu winiety, a opłaty jednorazowe. Wysokość uzależniona jest od odcinka, którym jedziemy przejechanego dystansu czy kategorii pojazdu. Ceny za kilometr różnią się w zależności od operatora autostrady. Nie brakuje jednak również bezpłatnych odcinków.