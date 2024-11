Nowy znak carretera 2+1. Za złamanie - 900 zł mandatu

Hiszpania wprowadza innowacyjne rozwiązanie na swoich drogach – „carretera 2+1”. Oznaczają one nowy typ drogi zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa wyprzedzania. Jednak ignorowanie nowych zasad może skończyć się mandatem w wysokości niemal 900 zł. Co to za droga?

Zdjęcie Znak drogowy Carretera opisuje nowy rodzaj drogi. Za złamanie - 200 euro mandatu / 123RF/PICSEL