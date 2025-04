Nowy znak drogowy ID 15c zatwierdzony. Polacy mogą go zobaczyć w czasie majówki

Nowy znak ID 15c "reserve naturelle" nakazuje większą troskę o środowisko naturalne i zmianę stylu jazdy na bardziej ekologiczny. Po kilkumiesięcznych testach na niektórych francuskich drogach, został on teraz oficjalnie zatwierdzony. Co konkretnie oznacza i czy za niestosowanie się do niego należy się mandat?