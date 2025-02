Prawo jazdy dla 17-latków? Polacy przeciwni pomysłowi rządu

Mirosław Domagała Aktualizacja

Już wkrótce za kierownicą samochodów w Polsce będą mogli usiąść 17-latkowie. Nie będzie to specjalną nowością, bo takie przepisy już kiedyś w Polsce obowiązywały. A co sądzą Polacy o tym, by samochód mogły prowadzić osoby niepełnoletnie?