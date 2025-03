Czy mają one moc prawną? W przeciwieństwie do znaków z czerwoną obwódką, które nakładają obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości, zielone wersje pełnią jedynie funkcję informacyjną. Wskazują one sugerowaną, bezpieczną prędkość, ale ich przekroczenie nie skutkuje mandatem ani punktami karnymi.

W Polsce nie posiadamy podobnych znaków. W pobliżu szkół do szczególnej ostrożności mają kierowców "zachęcać" znaki T-27, czyli tzw. Agatki, z symbolem dziecka z lizakiem. Za to w strefach zamieszkania mamy znaki D-40, za którymi to pieszy jest uprzywilejowanym uczestnikiem ruchu, a prędkość pojazdów ograniczono do 20 km/h. W przeciwieństwie do zielonych znaków z Wielkiej Brytanii, te znaki niczego nie sugerują - są wprowadzone przepisami prawa i nakładają na kierowców określone obowiązki.