Proces powstawania opon to skomplikowana procedura składająca się z wielu etapów. Każda opona rozpoczyna swoje życie jako złożona kompozycja różnych warstw materiałów, które są starannie nakładane na siebie. Po ukończeniu wstępnych etapów produkcji, powstaje tak zwana “zielona opona” - niewulkanizowany, surowy produkt bez bieżnika czy charakterystycznych oznaczeń. W tym momencie opona jest jeszcze całkowicie gładka i stanowi formę, która może przyjąć dowolny wzór bieżnika.

Kluczowym momentem w produkcji jest proces wulkanizacji, który przekształca miękką, lepką gumę w sztywny, wytrzymały materiał gotowy do intensywnego użytkowania. Podczas tego procesu "zielona opona" trafia do specjalnej prasy wyposażonej w masywną formę. Wewnątrz formy znajdują się podgrzewane, wypełnione parą wodną pęcherze, które dociskają gumę do ścianek formy nadającej oponom ostateczny kształt i wzór bieżnika.