Spójrzmy więc na dane statystyczne opracowane przeze mnie na podstawie informacji przekazywanych co roku przez policję. Są to dane z 11 lat, a więc nie można tu mówić o jakiejś przypadkowości.

Okazuje się, że najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku 18-24 lata. Kierowcy w wieku 60 lat i powyżej powodują czterokrotnie mniej wypadków. Te wskaźniki są najbardziej obiektywne, bo odnoszą się do 10 tysięcy osób z każdej grupy.

Odpowiedź nie jest trudna. Kierowcom w wieku 18-24 lata towarzyszy często lekkomyślność, młodzieńcza brawura, brak doświadczenia i poczucia odpowiedzialności. Często dochodzi do tego jeszcze chęć zaimponowania rówieśnikom, popisania się, dowartościowania. Często kierowcy ci powodują wypadki znajdując się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Znane są powroty z dyskotek lub imprez, kiedy to w tragicznych wypadkach giną nie tylko brawurujący kierowcy, ale także ich pasażerowie i to często nieletni.

Jeżeli chodzi o kierowców starszych, w wieku 60 i więcej lat, dysponują oni znacznie większym doświadczeniem nie tylko za kierownicą, ale także życiowym. Mają o wiele większe poczucie odpowiedzialności, nikomu nie starają się już zaimponować, nie są skłonni do brawury. Narkotyków też raczej nie zażywają.

Nasuwa się zatem logiczne pytanie: jeżeli starsi wiekiem kierowcy mieliby być poddawani regularnym badaniom lekarskim np. co 5 lat, to jak należałoby potraktować kierujących w grupie 18-24 lata? Tych młodych kierowców należałoby badać co roku! Mam tu na myśli nie tylko badania lekarskie, ale także psychotechnikę.