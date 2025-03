Miasto Gdynia jest w tym roku zdecydowanym pionierem, ogłaszając kolejną edycję organizowanej z policją akcji "Cicha Gdynia". To działania mające na celu wyeliminowanie z dróg motocykli oraz samochodów, których układy wydechowe przekraczają dozwolone limity głośności. To jednak nie koniec zapowiedzi, bo dalsze kroki mogą być znacznie bardziej radykalne.

Przelotowe układy wydechowe bez dB-killera, nocne przeloty przez miasto z odkręconą manetką i kręcenie silnika do końca obrotomierza w pobliżu zabudowań, od dawna jest passé. Niestety nadal nie wszyscy właściciele jednośladów to rozumieją, sprowadzając na całe środowisko zainteresowanie funkcjonariuszy policji, którzy deklarują zerową tolerancję dla hałasujących motocyklistów. Systematycznie przeprowadzane będą akcje policyjne przy wykorzystaniu sonometru.

Problem hałasujących pojazdów w Gdyni jest widoczny od dłuższego czasu, na co szczególnie skarżą się mieszkańcy. Podobne akcje, polegające na kontroli głośności motocykli oraz samochodów, miały być przeprowadzone już w ubiegłym roku, jednakże znajdujące się na stanie policji sonometry nie posiadały legalizacji. Teraz wracają do służby ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Wszystko wskazuje na to, że problem głośnych wydechów w pojazdach przemierzających drogi Gdyni jest znacznie większy, niż może się wydawać. Kolejnym krokiem w kierunku poprawy życia mieszkańców będzie zakaz wjazdu jednośladów do niektórych części miasta. Co istotne, propozycja pojawiająca się coraz częściej dotyczyć będzie jedynie motocyklistów, a zakaz nie obejmie samochodów, które również mogą generować nadmierny hałas. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W środowisku motocyklowym to już kolejny przykład odpowiedzialności zbiorowej. Jakiekolwiek szczegóły na temat objęcia części Gdyni zakazem wjazdu dla motocykli nie zostały jeszcze podane.

Zbyt głośny wydech nie tylko nie podoba się sąsiadom, kobietom z dziećmi czy osobom starszym, ale przyciąga również uwagę funkcjonariuszy. Policja ma prawo przeprowadzić podczas rutynowej kontroli badanie sonometrem. Jeżeli głośność jest przekroczona, na kierującego zostanie nałożony mandat w wysokości 300 zł, a nawet możliwe jest skierowanie sprawy do sądu, który może orzec karę grzywny do 3 tys. zł. To jednak nie koniec problemów. Wykrycie nieprawidłowości związanych z układem wydechowym wiąże się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, więc konieczne będzie przywrócenie go do stanu fabrycznego i ponowna wizyta na stacji kontroli pojazdów. W najgorszym przypadku policjant może zakazać dalszej jazdy, a motocykl w drogę do garażu uda się na lawecie.