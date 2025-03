Wiadukt Millau uznawany jest za wyjątkowe osiągnięcie inżynieryjne. Jego smukła sylwetka i imponujące rozmiary sprawiają, że należy do najbardziej ikonicznych mostów świata, a jego historia obfituje w intrygujące fakty.

Jaką wysokość ma najwyższy most drogowy świata

Wiadukt Millau to nie tylko najwyższy most drogowy na świecie, ale także jedna z najdłuższych konstrukcji wiszących. Jego najwyższy filar wznosi się na 343 metry, a całość rozciąga się na imponujące 2460 metrów. Do budowy wykorzystano aż 206 000 ton betonu oraz 36 000 ton stali, co świadczy o ogromnej skali tego inżynieryjnego przedsięwzięcia.

Po Millau Viaduct przejeżdża 5 milionów samochodów rocznie 123RF/PICSEL

Najwyższy drogowy most świata budowano zaledwie 3 lata

Projekt wiaduktu Millau narodził się z potrzeby usprawnienia połączenia autostrad w regionie Masywu Centralnego we Francji. Za jego koncepcję odpowiadał brytyjski architekt Norman Foster, a za aspekty techniczne - francuski inżynier Michel Virlogeux. Most, uznawany za jedno z najważniejszych osiągnięć inżynierii XXI wieku, powstał w rekordowym czasie - budowa trwała zaledwie trzy lata, od 2001 do 2004 roku, mimo skomplikowanej konstrukcji.

Obiekt posiada dwa pasy ruchu w każdą stronę, a jego trasa nie jest idealnie prosta. Taki zabieg miał na celu uniknięcie złudzenia optycznego unoszenia się w powietrzu, które mogłoby wpływać na kierowców. Właśnie dlatego most zaprojektowano z lekkim zakrzywieniem - jego teoretyczny promień wynosi 20 km. Dodatkowo, delikatne nachylenie jezdni pod kątem 3% poprawia widoczność i zwiększa komfort podróży. Konstrukcja została także dostosowana do ekstremalnych warunków atmosferycznych - wiatry osiągające prędkość do 151 km/h są skutecznie redukowane dzięki bocznym ekranom, które zmniejszają ich wpływ o połowę.

Millau Viaduct ma 2460 metrów długości 123RF/PICSEL

Millau Viaduct miał ogromny wpływ na rozwój regionu. Most przyciąga turystów z całego świata, co przekłada się na wzrost gospodarczy okolicznych miejscowości. Dziennie most pokonuje między 10 a 25 tysięcy samochodów, rocznie - około 5 milionów.

To nie jest najwyżej zawieszony most świata

Co ważne, nie jest to most, który od ziemi dzieli największy dystans. Nitka drogi chińskiego mostu Beipanjiang wisi 565 metrów nad rzeką Beipan. Ale jego najwyższa kolumna ma zaledwie 269 metrów.

Nitka drogi chińskiego mostu Beipanjiang wisi 565 metrów nad rzeką Beipan VCG Getty Images

TOP5 najwyższych drogowych mostów świata to:

Most Millau Viaduct (Francja) - 343 m Most Çanakkale 1915 (Turcja) - 334 m Most Pingtang (Chiny) - 332 m Most Husutong Yangtze River(Chiny) - 325 m Most Yavuz Sultan Selim (Turcja) - 322

Wiadukt Millau to nie tylko inżynieryjne arcydzieło, ale także symbol harmonii między nowoczesną technologią a naturą. Jego smukła sylwetka, imponująca wysokość i innowacyjne rozwiązania sprawiają, że jest nie tylko kluczowym elementem infrastruktury, ale i obiektem podziwianym przez architektów oraz turystów z całego świata. To dowód na to, że inżynieria może łączyć funkcjonalność z estetyką, tworząc konstrukcje, które na długo pozostają ikonami w historii budownictwa.

Nowa Toyota C-HR+. Niech nie zmyli was nazwa, to kompletnie inne auto INTERIA.PL