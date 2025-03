W wielu polskich gminach obowiązuje całkowity zakaz mycia samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dotyczy to zarówno publicznych parkingów czy terenów pod blokami, jak również prywatnych posesji. Główną przyczyną takich obostrzeń jest troska o środowisko naturalne. Chemiczne środki czystości używane do mycia pojazdów zawierają substancje, które przenikając do gleby mogą powodować jej skażenie, a spływając do wód gruntowych stanowią zagrożenie dla ekosystemu.