Paragraf 23(1c) niemieckiego kodeksu drogowego (StVO) wyraźnie zakazuje kierowcom używania urządzeń służących do ostrzegania przed kontrolą prędkości lub innymi kontrolami drogowymi. Co więcej, nie można nawet przewozić takich urządzeń w stanie gotowym do użycia. Co więcej - zakaz nie dotyczy tylko tzw. antyradarów - niemieckie sądy kilkukrotnie potwierdziły, że obejmuje on również aplikacje na smartfony.