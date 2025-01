Uszkodziłeś cudze auto? Ucieczka to najgorsze co możesz zrobić

Każdy może popełnić drobny błąd i np. na parkingu zahaczyć cudze auto. Długość dnia, pora roku i pogoda ostatnio nie rozpieszczają kierowców. Niektórym przychodzi do głowy, by uciec po takiej wpadce z nadzieją, że nikt nie zauważy. Do najgorsze co można zrobić.