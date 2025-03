Trzecia tablica rejestracyjna to obowiązek. Mandat może wynieść 1,5 tys. zł

Podróże z rowerami na bagażniku zainstalowanym z tyłu pojazdu są coraz popularniejsze. Niestety, wciąż zbyt często zdarza się, że turyści zapominają o istotnym szczególe - zasłoniętej tablicy rejestracyjnej. W przypadku, gdy bagażnik wraz z rowerami powoduje, że jej nie widać właściciel jest zobowiązany do wyrobienia dodatkowej, trzeciej tablicy rejestracyjnej. Jak to zrobić i ile to kosztuje?