Personalizowana tablica może posiadać od 5 do 7 znaków i tak samo jak w przypadku standardowych tablic rejestracyjnych, również tu obowiązuje rejonizacja. Pierwsza litera wskazuje na miejsce rejestracji danego pojazdu. Jednak nie zawsze jest to regułą, np. w województwie dolnośląskim od 2024 roku obowiązują indywidualne tablice zaczynające się od litery V, a nie tak jak zwykle D. Kombinacja pozostałych trzech do pięciu znaków jest praktycznie dowolna.

drugi znak to cyfra kontrolna (od 0 do 9)

Indywidualne tablice rejestracyjne wiążą się z większym wydatkiem niż te standardowe. Personalne tablice do samochodu kosztują 1080 zł (całkowity koszt rejestracji auta, w tym koszt tablic). Jeżeli zamawiamy takie do motocykla, kwota ta będzie o połowę niższa. Czas oczekiwania to ok. jednego miesiąca. W tym czasie kierowca musi zaopatrzyć się w tablice tymczasowe, za które również musi uiścić zapłatę. Dla samochodu jest to koszt 62 zł, a dla motocykla 37,50 zł.