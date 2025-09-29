W skrócie Brytyjska policja do walki z piratami drogowymi używa nieoznakowanych ciężarówek, których nikt się nie spodziewa.

Specjalnie przystosowane pojazdy pozwalają funkcjonariuszom obserwować kierowców z wysoka i rejestrować wykroczenia.

Najczęstsze przewinienia to korzystanie z telefonów podczas jazdy, za co grożą wysokie mandaty.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Trudno byłoby przypuszczać, że drogówka może patrolować trasy zza kierownicy niepozornych ciężarówek. A jednak w Wielkiej Brytanii to rozwiązanie funkcjonuje już od lat. Pierwsze doniesienia o wykorzystywaniu ciągników siodłowych jako nieoznakowanych radiowozów pojawiły się pod koniec 2015 roku. Początkowo maszyny te służyły głównie do obserwacji kierowców tirów, którzy zbyt często zamiast na drogę patrzyli w ekrany telefonów. Do tego zadania policja otrzymała od Mercedesa specjalnie przystosowane ciągniki Actros z przestronną kabiną StreamSpace.

Nieoznakowane ciężarówki polują na kierowców

Pierwsze testy wypadły tak dobrze, że "pilotaż" szybko stał się stałą praktyką brytyjskiej drogówki. Obecnie policja dysponuje kilkoma nieoznakowanymi ciągnikami DAF, które sprawdzają się zarówno w kontrolach kierowców tirów, jak i aut osobowych. Od zwykłych ciężarówek odróżnia je przede wszystkim zestaw niebieskich lamp ukrytych w atrapie chłodnicy, pozwalających na zatrzymanie wytypowanego pojazdu. Na pokładzie znajdują się dwaj funkcjonariusze - prowadzący pojazd oraz jego partner wyposażony w kamerę. Siedząc wysoko nad drogą, może on z łatwością podpatrzeć, co dzieje się w kabinach kierowców.

Tak policja łapie kierowców z ciężarówek. Mamy nagranie

Jak bardzo skuteczne okazują się nieoznakowane ciężarówki, pokazuje nagranie udostępnione niedawno na platformie X. Materiał ukazuje brytyjskich funkcjonariuszy, którzy z wysokości kabiny obserwują kierowców, wychwytując nawet drobne przewinienia. W chwili wykrycia naruszenia prawa natychmiast przekazują sygnał do pobliskiego radiowozu, który zajmuje się zatrzymaniem sprawcy.

Rozwiń

Nieoznakowane ciężarówki coraz częściej na drogach krajowych

Nieoznakowane ciężarówki pojawiają się nie tylko na brytyjskich autostradach, lecz także na drogach krajowych - oczywiście tych dwujezdniowych. Najczęściej rejestrowane przez nie wykroczenia to korzystanie przez kierowców z telefonów, tabletów czy laptopów w trakcie jazdy. Za takie zachowania, określane w przepisach jako "brak należytej kontroli nad pojazdem", grożą w Wielkiej Brytanii mandaty od 200 do nawet 2500 funtów.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL