Umyłeś samochód od zewnątrz tak dokładnie, jak tylko się dało i teraz karoseria aż lśni - od felg aż po dach. Odkurzyłeś środek, posprzątałeś w kieszeniach w drzwiach, wyczyściłeś dywaniki, nie zapomniałeś nawet o porządkach w bagażniku. Czy samochód jest już gotowy na rozpoczynający się właśnie sezon wiosenny? Niekoniecznie. Po wejściu do tak przygotowanego samochodu i tak możesz zauważyć, że świata nie widać tak dobrze, jak się spodziewałeś. Nie powinno się bowiem zapominać o wyczyszczeniu szyb od środka. Dopiero po przeprowadzeniu takich czynności można mówić o prawdziwych, wiosennych porządkach.

Szyby samochodowe od środka brudzą się, niestety, dość mocno i szybko

Osadza się na nich wilgoć (pochodząca np. z nieszczelnych, zużytych uszczelek), powstają ślady od kosmetyków do mycia (gdy ktoś niewłaściwie wykonuje czyszczenie), a w najgorszej sytuacji są kierowcy palący w aucie (również papierosy elektroniczne), bo mają do czynienia z naprawdę dużym, tłustym osadem. Odbijają się od niego potem refleksy świetlne podczas nocnej jazdy, co znacznie utrudnia poruszanie się i prowadzi do niebezpieczeństw. Tłuste szyby w samochodzie od wewnątrz to problem, który należy jak najszybciej usunąć.

Czym myć szyby samochodowe od wewnątrz?

Najpierw dwa słowa o tym, czym ich nie myć. Nie stosujmy do tego agresywnych środków czy octu. Unikajmy też brudnych ścierek i zużytych ręczników, mogą bowiem spowodować powstanie rys np. od ziarenek piasku.

W takim razie, odpowiedzmy teraz na pytanie: czym myć szyby samochodowe od wewnątrz? Najlepiej będzie skorzystać ze specjalnych płynów do mycia szyb w aucie - da się je kupić nie tylko w sieci, ale i np. na stacjach benzynowych. Później warto pokryć szyby (zwłaszcza przednią) specjalną powłoką zapobiegającą parowaniu (tzw. anti-fog) w sprayu.

Czy do mycia szyb w aucie można stosować te same środki, którymi myjemy okna w domu? Teoretycznie tak - w praktyce lepiej ich jednak unikać i zaopatrzyć się w „dedykowaną” chemię. Dlaczego? Po pierwsze - domowe płyny mogą zawierać amoniak, który oprócz nieprzyjemnego zapachu ma też inne wady. Może uszkodzić uszczelki szyb, tapicerkę, elementy kokpitu czy np. pióra wycieraczek (to ostatnie oczywiście wtedy, gdy myjemy takim płynem szyby też od zewnątrz). Po drugie, płyny do mycia okien mogą wyjałowić powierzchnię. Tymczasem dobrej jakości płyny stworzone do mycia szyb samochodowych powinny być bezpieczne dla elementów auta. Mogą mieć też dodatkowe funkcje (np. przeciwdziałająca parowaniu czy antyrefleksyjną) i lepiej radzić sobie z typowymi dla samochodowych szyb zabrudzeniami.

Jak myć szyby w samochodzie od wewnątrz? Czym odtłuścić szyby?

Cały proces najlepiej przeprowadzić w zacienionym miejscu. Jeśli zrobimy to na słońcu, środek myjący za szybko wyschnie, nie dając pożądanego efektu i tworząc smugi i zacieki. Należy pamiętać również o tym, by ciepły nawiew na szybę nie był włączony.

Zaczynamy od spryskania szyb odpowiednim środkiem. Istnieją domowe sposoby na stworzenie odtłuszczacza (10% octu spirytusowego i 90% wody), lepiej postawić jednak na wspomniane, dedykowane płyny i spraye. Spokojnie, można nałożyć takiej „chemii” naprawdę sporo - nie warto nadmiernie oszczędzać, bo efekt może być niewystarczający. Po umyciu szyb w taki sposób, następnie należy rozetrzeć środek do mycia szyb, używając do tego ściereczki (najlepiej specjalnej do tego celu). Rozprowadzamy go dokładnie, nie zapominając o rogach i krawędziach. Kolejny krok to wytarcie ścierką (np. z mikrofibry - oby była czysta) do sucha. Jeśli widać jeszcze jakieś smugi czy zabrudzenia, czynność należy powtarzać do skutku - czyli do momentu, w którym szyba będzie już zadowalająco przejrzysta. Należy uważać, by podczas wycierania nie dotykać szyby przypadkowo palcami, bo to spowoduje powstawanie kolejnych, tłustych śladów.

Efekt prawidłowo wykonanego mycia przy użyciu odpowiednich środków powinien zachwycić każdego kierowcę - nagle okazuje się, że widoczność z auta robi się o wiele lepsza. Szyby warto myć od środka regularnie, by nie dopuszczać do sytuacji, w której mamy do czynienia z tłustą „powłoką” utrudniającą jazdę, zwłaszcza po zmroku.

Regularne i dokładne mycie szyb od środka to niezwykle ważna czynność dla każdego kierowcy. Często bywa zapominana, tymczasem konsekwencje mogą być groźne i nieprzyjemne. Przy okazji wiosennych porządków warto zafundować naszemu autu porządne czyszczenie - podziękujemy sobie za to podczas pierwszej, wieczornej przejażdżki.

