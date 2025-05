Czy za jazdę latem na zimówkach jest mandat?

Niektórzy kierowcy, kierując się chęcią oszczędności, decydują się na pozostawienie opon zimowych przez całe lato - często na zasadzie “dojechania” ich do końca, bo na przykład ich stan i tak nie pozwoliłby na to, by skorzystać z nich podczas kolejnej zimy. Choć polskie prawo tego nie zabrania, warto jednak zastanowić się, czy jazda na oponach zimowych latem to na pewno dobry pomysł. Powodów jest co najmniej kilka.