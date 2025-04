Płyn chłodniczy - co trzeba o nim wiedzieć?

Płyn chłodniczy to zwykle mieszanka wody z glikolem etylenowym, która krąży w układzie chłodzenia napędzana przez pompę. Jego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru ciepła z silnika i przekazywanie go do chłodnicy, gdzie zostaje rozproszony. W zimie zapobiega zamarzaniu układu, co mogłoby doprowadzić do pęknięcia bloku silnika lub innych poważnych uszkodzeń. Dodatkowo, ogrzany płyn przepływa przez nagrzewnicę, zapewniając ciepło we wnętrzu pojazdu.

Co ile trzeba wymienić płyn chłodniczy?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników. W przypadku nowych samochodów producenci często zalecają pierwszą wymianę po 5 latach lub przejechaniu 250 tys. km. W starszych pojazdach ta częstotliwość zwiększa się - wymiana powinna następować co 60 tys. km lub co 2-3 lata. Jeśli kupiłeś auto używane i nie masz pewności, kiedy płyn był ostatnio wymieniany, najlepiej zrobić to przy najbliższej okazji.

Wymiana płynu chłodniczego - dlaczego to ważne?

Z czasem płyn traci swoje właściwości i staje się bardziej kwasowy, co zmniejsza jego zdolność do zapobiegania korozji. Korozja prowadzi do powstawania drobnych cząstek tlenku metalu, które krążąc w układzie, mogą uszkodzić pompę wody, zatkać wąskie przewody i doprowadzić do przegrzewania się silnika.

Jaki płyn chłodniczy wybrać?

Na rynku dostępne są różne rodzaje płynów chłodniczych - gotowe mieszanki oraz koncentraty, które należy rozcieńczyć wodą destylowaną w proporcji 50/50. Wbrew popularnym przekonaniom, większe stężenie koncentratu nie oznacza lepszej ochrony przed mrozem - nierozcieńczony koncentrat zamarza już przy -16°C! W naszym klimacie warto wybierać produkty renomowanych producentów, które gwarantują działanie do temperatury przynajmniej -35°C.

Czy kolor płynu chłodniczego ma znaczenie?

To częste pytanie wśród kierowców. Sam barwnik służy głównie do łatwiejszej identyfikacji wycieków oraz jako zabezpieczenie przed przypadkowym spożyciem. Mit, że można mieszać tylko płyny o tym samym kolorze, nie jest prawdą - płyny mieszają się w ramach tej samej kategorii technologicznej. Jeśli nie wiemy, jakiej kategorii płyn znajduje się w naszym aucie, bezpieczniej jest wymienić go w całości lub zastosować środek uniwersalny.

Czy płyn chłodniczy można wymienić samemu?

Wymiana płynu chłodniczego może być wykonana samodzielnie przez osoby z podstawowym doświadczeniem technicznym. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa: nigdy nie serwisujemy układu bezpośrednio po jeździe, gdy płyn jest gorący i pod ciśnieniem; zużyty płyn, zawierający glikol, wymaga odpowiedniej utylizacji; układ musi zostać prawidłowo odpowietrzony, aby uniknąć przegrzewania silnika. W razie wątpliwości lepiej więc powierzyć wymianę doświadczonemu mechanikowi.

To nie był wypadek komunikacyjny, tylko celowe potrącenie Policja Otwock materiały prasowe