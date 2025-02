Wycieraczki to element eksploatacyjny, który zużywa się szczególnie szybko w trakcie sezonu zimowego. Wówczas są one narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (przede wszystkim mróz i śnieg), które w znaczący sposób mogą wpłynąć na ich żywotność .

Co istotne – powodem, przez który wycieraczki w samochodzie piszczą , najczęściej są skorodowane zawiasy bądź ramiona wycieraczek . Jeśli na owych elementach nie zgromadziło się jeszcze zbyt dużo rdzy, to problem można rozwiązać za pomocą specjalnego preparatu. Niestety, nierzadko zdarza się, że użycie wspomnianego specyfiku nie wystarczy, a konieczna okazuje się wymiana skorodowanych części.

Wycieraczki mogą także piszczeć przez nieprawidłowy montaż. Właściwy kąt to podstawa – złe ustawienie może spowodować zbyt duży nacisk wycieraczki na szybę, co doprowadza do powstawania nieznośnego pisku, a także smug.