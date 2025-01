Pamiętajcie, aby na oględziny interesującego was egzemplarza zabrać zaprzyjaźnionego mechanika lub doświadczonego znajomego. Dobrym sposobem będzie skorzystanie również ze stacji kontroli pojazdów lub ASO, gdzie fachowcy skrupulatnie prześwietlą cały samochód. W tym budżecie możemy wymagać już od aut znacznie więcej - nie są one nowe, jednakże powinny mieć udokumentowaną historię serwisową oraz przebieg, muszą być w pełni sprawne technicznie, a stan wizualny poza wiekiem i niedoskonałościami wynikającymi z przejechanych kilometrów, nie powinien budzić obaw. Oto ranking modeli, które warto rozpatrzyć szukając samochodu w budżecie do 30 tys. zł: