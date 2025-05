Aluminiowy blok silnika z żeliwnymi tulejami cylindrów (w wersji 130 KM) lub powłoką plazmową APS (w mocniejszej odmianie 150 KM) łączy w sobie lekkość z trwałością. Średnica cylindra pozostała na poziomie 74,5 mm, ale skok tłoka wzrósł z 80,0 do 85,9 mm, co pozwoliło na uzyskanie pożądanej pojemności. Nowy wał korbowy, korbowody z wykończonymi metodą kucia końcówkami oraz lekkie tłoki zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji tarcia wewnętrznego.

System bezpośredniego wtrysku paliwa, choć zapewnia lepszą kontrolę procesu spalania, niesie ze sobą ryzyko zapychania się wtryskiwaczy. Problem ten potęguje się przy korzystaniu z paliwa niskiej jakości. Objawy to nierówna praca na biegu jałowym, szarpanie podczas przyspieszania, podwyższone spalanie i wypadanie zapłonów. Regularne stosowanie dodatków do paliwa i korzystanie z wysokooktanowych paliw może znacznie zredukować ryzyko tego problemu.

Charakterystyczną cechą silników z bezpośrednim wtryskiem jest nagromadzanie się sadzy na zaworach dolotowych. W przeciwieństwie do systemów z wtryskiem do kolektora, paliwo nie przepłukuje zaworów, co prowadzi do odkładania się osadów węglowych. Po przejechaniu 80-120 tys. km może być konieczne czyszczenie zaworów..