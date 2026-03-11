Po zimie sprawdź te elementy w aucie. Wielu kierowców o tym nie pamięta
Chociaż do astronomicznej wiosny zostało jeszcze równo 10 dni, to pogoda za oknem zwiastuje już jej nadejście wielkimi krokami. Po długiej, mroźnej zimie warto przy swoim samochodzie wykonać kilka podstawowych czynności, aby zadbać o stan techniczny i wizualny pojazdu po bardzo długim okresie, w którym minusowe temperatury nie pozwalały zarówno na jego umycie, jak i nie zachęcały do skontrolowania stanu podstawowych podzespołów.
Spis treści:
- Dokładne mycie auta po zimie. Myjnia bezdotykowa może nie wystarczyć
- Nie zapominaj o wnętrzu. Po zimie zadbaj o fotele, dywaniki i elementy plastikowe
- Po zimie sprawdź najważniejsze podzespoły. Skontroluj poziom płynów eksploatacyjnych
Tegoroczna zima była wyjątkowa - przez wiele tygodni niemal na terenie całej Polski zalegał śnieg, a średnie dobowe temperatury spadały poniżej -7 st. C. Teraz nadszedł czas, aby poświęcić naszemu samochodowi nieco więcej uwagi i zadbać o niego po okresie wzmożonego obciążenia i zużycia w wyniku dużych ilości soli drogowej, niskich temperatur i błota pośniegowego. Każdy kierowca powinien pamiętać nie tylko o porządnym umyciu, ale przede wszystkim o skontrolowaniu kilku elementów.
Dokładne mycie auta po zimie. Myjnia bezdotykowa może nie wystarczyć
Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami na myjniach ustawiały się kolejki. To bardzo dobry sposób, aby pozbyć się i dokładnie umyć pozostałości po soli, piachu i innych zanieczyszczeniach, których zimą na drogach było zdecydowanie więcej. Przygotowania auta do wiosny zaczynamy od kompleksowego mycia - warto dokładnie umyć samochód na myjni bezdotykowej, aby usunąć pierwszą warstwę brudu, a następnie wykorzystać gąbkę.
Dobrym sposobem jest również skorzystanie z myjni automatycznych, które posiadają program mycia podwozia - tym sposobem z trudno dostępnych miejsc usuniemy zalegającą sól, która może doprowadzić do pojawienia się ognisk korozji.
Mówiąc o dokładnym myciu, nie pomijamy żadnego elementu - zarówno nadwozia, jak i nadkoli, felg czy progów. Po spłukaniu ważnym etapem jest również zabezpieczenie nadwozia - po zimie z pewnością znajdziemy nowe mikrorysy, które warto spróbować usunąć przy pomocy np. mleczka i specjalnej gąbki. Następnie warto wypolerować lakier za pomocą mikrowłókna lub czystej, bawełnianej ściereczki. Równie istotne jest wyczyszczenie obręczy z osadów pochodzących z układu hamulcowego odpowiednim preparatem.
Nie zapominaj o wnętrzu. Po zimie zadbaj o fotele, dywaniki i elementy plastikowe
Wilgoć z powietrza i ubrań sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, a tapicerka i dywaniki mogą być brudne od soli i błota. Gdy po zimie nie ma już śladu, należy gruntownie wyczyścić również wnętrze samochodu.
Rozpoczynamy przede wszystkim od wyjęcia dywaników, dokładnego ich umycia oraz wysuszenia. Odkurzamy całe wnętrze łącznie z zakamarkami, fotelami, bagażnikiem i schowkami. Czyścimy plastikowe elementy kokpitu, deski rozdzielczej i boczków drzwi - warto wykorzystać specjalne środki o właściwościach antyelektrostatycznych, które zapobiegają osadzaniu się kurzu i nie pozostawiają tłustych smug. Nie zapominamy również o wyczyszczeniu i zabezpieczeniu foteli. Ostatnim elementem jest umycie szyb od wewnątrz i od zewnątrz.
Po zimie sprawdź najważniejsze podzespoły. Skontroluj poziom płynów eksploatacyjnych
Chociaż zalecamy, aby sprawdzać płyny regularnie - bez względu na porę roku czy temperaturę - to po zimie powinien być to priorytet. Kontrolujemy zarówno poziom oleju, jak i płynu hamulcowego oraz chłodniczego. Nie zapominamy również o sprawdzeniu daty lub pozostałego przebiegu do następnego serwisu.
Warto również sprawdzić grubość bieżnika opon oraz ciśnienie, a także stan okładzin klocków hamulcowych. Dobrym nawykiem jest również serwis klimatyzacji - warto ją odgrzybić, aby usunąć nagromadzone przez zimę bakterie i grzyby. Ostatnim etapem pierwszego wiosennego przeglądu jest kontrola oświetlenia oraz napięcia akumulatora.