Tegoroczna zima była wyjątkowa - przez wiele tygodni niemal na terenie całej Polski zalegał śnieg, a średnie dobowe temperatury spadały poniżej -7 st. C. Teraz nadszedł czas, aby poświęcić naszemu samochodowi nieco więcej uwagi i zadbać o niego po okresie wzmożonego obciążenia i zużycia w wyniku dużych ilości soli drogowej, niskich temperatur i błota pośniegowego. Każdy kierowca powinien pamiętać nie tylko o porządnym umyciu, ale przede wszystkim o skontrolowaniu kilku elementów.

Dokładne mycie auta po zimie. Myjnia bezdotykowa może nie wystarczyć

Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami na myjniach ustawiały się kolejki. To bardzo dobry sposób, aby pozbyć się i dokładnie umyć pozostałości po soli, piachu i innych zanieczyszczeniach, których zimą na drogach było zdecydowanie więcej. Przygotowania auta do wiosny zaczynamy od kompleksowego mycia - warto dokładnie umyć samochód na myjni bezdotykowej, aby usunąć pierwszą warstwę brudu, a następnie wykorzystać gąbkę.

Dobrym sposobem jest również skorzystanie z myjni automatycznych, które posiadają program mycia podwozia - tym sposobem z trudno dostępnych miejsc usuniemy zalegającą sól, która może doprowadzić do pojawienia się ognisk korozji.

Mówiąc o dokładnym myciu, nie pomijamy żadnego elementu - zarówno nadwozia, jak i nadkoli, felg czy progów. Po spłukaniu ważnym etapem jest również zabezpieczenie nadwozia - po zimie z pewnością znajdziemy nowe mikrorysy, które warto spróbować usunąć przy pomocy np. mleczka i specjalnej gąbki. Następnie warto wypolerować lakier za pomocą mikrowłókna lub czystej, bawełnianej ściereczki. Równie istotne jest wyczyszczenie obręczy z osadów pochodzących z układu hamulcowego odpowiednim preparatem.

Nie zapominaj o wnętrzu. Po zimie zadbaj o fotele, dywaniki i elementy plastikowe

Wilgoć z powietrza i ubrań sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, a tapicerka i dywaniki mogą być brudne od soli i błota. Gdy po zimie nie ma już śladu, należy gruntownie wyczyścić również wnętrze samochodu.

Rozpoczynamy przede wszystkim od wyjęcia dywaników, dokładnego ich umycia oraz wysuszenia. Odkurzamy całe wnętrze łącznie z zakamarkami, fotelami, bagażnikiem i schowkami. Czyścimy plastikowe elementy kokpitu, deski rozdzielczej i boczków drzwi - warto wykorzystać specjalne środki o właściwościach antyelektrostatycznych, które zapobiegają osadzaniu się kurzu i nie pozostawiają tłustych smug. Nie zapominamy również o wyczyszczeniu i zabezpieczeniu foteli. Ostatnim elementem jest umycie szyb od wewnątrz i od zewnątrz.

Po zimie sprawdź najważniejsze podzespoły. Skontroluj poziom płynów eksploatacyjnych

Chociaż zalecamy, aby sprawdzać płyny regularnie - bez względu na porę roku czy temperaturę - to po zimie powinien być to priorytet. Kontrolujemy zarówno poziom oleju, jak i płynu hamulcowego oraz chłodniczego. Nie zapominamy również o sprawdzeniu daty lub pozostałego przebiegu do następnego serwisu.

Warto również sprawdzić grubość bieżnika opon oraz ciśnienie, a także stan okładzin klocków hamulcowych. Dobrym nawykiem jest również serwis klimatyzacji - warto ją odgrzybić, aby usunąć nagromadzone przez zimę bakterie i grzyby. Ostatnim etapem pierwszego wiosennego przeglądu jest kontrola oświetlenia oraz napięcia akumulatora.

