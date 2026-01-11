Tak nigdy nie rób na myjni bezdotykowej. To największy błąd

Spis treści: Kiedy najlepiej myć samochód? Jak nakładać aktywną pianę? Ta metoda jest najlepsza Jak usunąć szczególnie dokuczliwe zabrudzenia? Odchody i resztki owadów? Jak trzymać lancę podczas spłukiwania auta? Uwaga na program ze szczotką. Lepiej go ominąć Po myciu nie wyjeżdżaj od razu z myjni

Wystarczy przestrzegać poniższych zaleceń, by każda wizyta na myjni bezdotykowej zakończyła się skutecznym umyciem samochodu. Co więc robić, a czego nie robić podczas mycia auta?

Kiedy najlepiej myć samochód?

Warto unikać wizyt na myjni samochodowej , gdy świeci ostre słońce. Po zaaplikowaniu chemii myjącej może dochodzić do sytuacji, gdy promienie słoneczne doprowadzą do odparowania wody i pozostawią po sobie wyschnięte zacieki. Są one szkodliwe dla lakieru i mogą doprowadzić do powstawania przebarwień. Oczywiście myjnie samochodowe są zwykle zadaszone i jeśli dobrze wykonamy spłukiwanie, to wyjechanie na słońce nie będzie już groźne.

Jak nakładać aktywną pianę? Ta metoda jest najlepsza

Nakładanie aktywnej piany na nadwozie samochodu to jedna z najważniejszych czynności podczas mycia samochodu. Często okazuje się, że chemia dostępna na myjni nie spełnia podstawowych parametrów - jest niestabilna lub rozwodniona. W takiej sytuacji ważna jest prawidłowa aplikacja.

Aktywną pianę powinno się nakładać na początku w najbardziej zabrudzonych miejscach, takich jak progi, nadkola i koła. Następnym krokiem jest nakładanie chemii myjącej od dołu do góry nadwozia, długimi i poziomymi ruchami lancy. Nakładanie aktywnej piany od góry do dołu nadwozia sprawi, że piana będzie spływać i tworzyć zacieki.

Jak usunąć szczególnie dokuczliwe zabrudzenia? Odchody i resztki owadów?

Wielu kierowców kieruje z bliska strumień wody lub płynu czyszczącego na punktowe zabrudzenia. Najczęściej są to zeschnięte owady lub ptasie odchody. Taka metoda jest nieskuteczna, a do tego szkodliwa dla lakieru. Zanim uda się usunąć zanieczyszczenie, zużyjemy dużo wody lub płynu. Lepiej, żeby zabrudzenie najpierw odmokło pod wpływem chemii czyszczącej, a następnie po kilku chwilach można spróbować spłukać je wodą. Czasami może się okazać, że trzeba zastosować środek, który pomoże rozpuścić takie zanieczyszczenia.

Dokładnie tak samo trzeba postąpić z pokrywają nadwozie zaschniętą solą drogową.

Jak trzymać lancę podczas spłukiwania auta?

Podczas spłukiwania aktywnej piany należy unikać kierowania lancy z wodą prostopadle do płaszczyzny karoserii. W sposób zamiast wyczyścić nadwozie, doprowadzimy do powstania kolejnych zabrudzeń.

Najlepszą metodą jest kierowanie strumienia wody pod kątem 45 stopni do samochodu, a następnie spłukiwać pojazd od góry do dołu, pozwalając wodzie na swobodne spływanie. Lancia powinna się znajdować w odległości ok. 0,5 metra od karoserii. To optymalna i bezpieczna metoda dla lakieru.

Uwaga na program ze szczotką. Lepiej go ominąć

Na niektórych myjniach bezdotykowych jednym z programów może być mycie nadwozia szczotką z szamponem. W teorii pozwala dokładnie umyć karoserię, ale w praktyce jest mocno zanieczyszczona piaskiem i brudem, ponieważ kierowcy często używają szczotki do mycia felg oraz nadkoli. We włosiu zbiera się piach oraz inne zanieczyszczenia, które później z łatwością porysują lakier.

Po myciu nie wyjeżdżaj od razu z myjni

Bardzo często kierowcy popełniają podstawowy błąd. Zaraz po umyciu samochodu wyjeżdżają na ulice. Mokra karoseria samochodu bardzo szybko zbiera kurz, pył oraz inne zabrudzenia. Efekt jest taki, że po kilku kilometrach jazdy, samochód ponownie nadaje się do mycia. Można temu zapobiec, stosując program "nabłyszczanie", który pozwala spłukać nadwozie zdemineralizowaną wodą z dodatkiem środka hydrofobowego. Po kilku chwilach od wyjazdu z myjni, woda powinna szybko usunąć się z nadwozia.

