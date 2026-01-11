Sprytny sposób na skasowanie "check engine". Zna go niewielu

Spis treści: Czy kontrolkę check engine można samemu skasować? Jak samemu skasować check engine bez komputera? Jak sprawdzić dlaczego zapalił się check engine?

Czy kontrolkę check engine można samemu skasować?

Check engine czasem zapala się, chociaż nie pojawiła się poważna awaria silnika. Bywa, że ta denerwująca żółta kontrolka pojawia się nawet przy drobnych nieprawidłowościach. Pierwszą rzeczą, którą można wówczas zrobić jej skasowanie błędu.

Jeśli błąd jest jednorazowy i pochodzi na przykład z pojedynczego złego odczytu jakiegoś czujnika, skasowanie tego błędu sprawę. Często jednak kontrolka zapala się ponownie - wtedy konieczna jest wizyta w warsztacie i przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki.

Jak samemu skasować check engine bez komputera?

Jeśli masz pewność, że problem z silnikiem został rozwiązany lub przyczyna jest wyjątkowo błaha, to możesz samodzielnie wyłączyć kontrolkę. Wystarczy odłączyć klemę z ujemnego bieguna akumulatora na około 30 minut. Po tym czasie układ będzie zresetowany wraz z kodem błędu, a kontrolka zgaśnie.

Taka metoda sprawdza się jednak tylko w przypadku starszych samochodów. W nowszych potrzebne jest podłączenie się do komputera pojazdu przez łącze OBD2 i w ten sposób usunąć błąd.

Jak sprawdzić dlaczego zapalił się check engine?

Również poprzez łącze OBD2 oraz korzystając z odpowiedniej aplikacji diagnostycznej (ściąganej na smartfony), możemy odczytać kody błędów z komputera pojazdu oraz rozszyfrować je. W ten sposób, jeśli pomimo skasowania check engine kontrolka znów się zaświeci, będziemy wiedzieć, gdzie szukać przyczyn problemu.

