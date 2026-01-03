Spis treści: Dlaczego po 100 km warto sprawdzić dokręcenie kół? Jakie są objawy niedokręconego koła? Jak prawidłowo sprawdzić dokręcenie śrub?

Wymiana opon to dla większości kierowców rutynowa czynność, która kończy się w momencie wyjazdu z warsztatu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, jakie siły działają na obręcze i dlaczego jedna prosta czynność wykonana po około 100 km może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo, a przynajmniej wyeliminować ryzyko problemów.

Po zmianie opon, obręczy lub rotacji kół warto po przejechaniu około 100 kilometrów wykonać jedną prostą czynność. Zaniedbanie jej nie musi od razu skończyć się problemem, ale w skrajnych przypadkach może doprowadzić do problemów.

Przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów od wymiany kół dochodzi do naturalnego układania się obręczy na piaście. Nawet jeśli koła zostały poprawnie dokręcone w serwisie, mikroruchy i naprężenia mogą sprawić, że połączenie straci idealną sztywność. To zjawisko jest znane i dotyczy zarówno nowych, jak i używanych obręczy, niezależnie od tego, czy auto ma śruby czy nakrętki.

Dlaczego po 100 km warto sprawdzić dokręcenie kół?

Podczas jazdy koła pracują w trudnych warunkach. Zmiany temperatury, obciążenia boczne, hamowanie i przyspieszanie powodują, że śruby lub nakrętki mogą minimalnie zmienić swoje położenie. W większości przypadków są to wartości niemal niewyczuwalne, ale wystarczające, by połączenie nie było już idealne. Ponowne sprawdzenie momentu dokręcenia pozwala wyeliminować to ryzyko i upewnić się, że koło jest stabilnie osadzone na piaście.

Wbrew obiegowej opinii problem nie dotyczy wyłącznie źle wykonanej usługi. Nawet w profesjonalnych serwisach, gdzie stosuje się klucze dynamometryczne, producenci zalecają kontrolę po określonym przebiegu. To zabezpieczenie na wypadek osiadania obręczy lub minimalnych różnic w powierzchniach styku.

Jakie są objawy niedokręconego koła?

Najczęstszym objawem poluzowanych śrub są drgania kierownicy, stuki dochodzące z okolic kół lub uczucie "pływania" auta przy wyższych prędkościach. Wielu kierowców bagatelizuje takie sygnały, przypisując je złemu wyważeniu opon. W skrajnych przypadkach może dojść do dalszego luzowania połączenia, uszkodzenia obręczy, piasty, a nawet odkręcenia się koła podczas jazdy.

Jak prawidłowo sprawdzić dokręcenie śrub?

Najlepszym rozwiązaniem jest użycie klucza dynamometrycznego ustawionego na wartość zalecaną przez producenta pojazdu. Informację o właściwym momencie dokręcania można znaleźć w instrukcji obsługi lub dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie najlepiej wykonać na równej nawierzchni, z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Dokręcanie powinno odbywać się na krzyż, aby równomiernie docisnąć obręcz do piasty. Przycz nie chodzi tu o "dociąganie na siłę", lecz o kontrolę, czy śruby utrzymują właściwy moment.

Zaleca się także sprawdzanie dokręcenia kół także po każdej ingerencji w zawieszenie, hamulce lub po uderzeniu w dużą dziurę. W praktyce wielu specjalistów rekomenduje kontrolę nawet co kilka tysięcy kilometrów, szczególnie w autach eksploatowanych intensywnie lub z większymi obręczami

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL