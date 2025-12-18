W skrócie Czujniki TPMS nie wymagają profilaktycznej wymiany podczas zmiany opon, chyba że są faktycznie uszkodzone.

Kosztowna propozycja wymiany wszystkich czujników TPMS to zazwyczaj zbędny wydatek.

Sprawny system TPMS zwiększa bezpieczeństwo, informując o niskim ciśnieniu i pomagając uniknąć dodatkowych kosztów.

System TPMS, czyli monitorowania ciśnienia w oponach, ma za zadanie ostrzegać kierowcę o spadku ciśnienia do niebezpiecznego poziomu. W nowoczesnych samochodach stosuje się bezpośrednie czujniki umieszczone w kołach, najczęściej zintegrowane z wentylem. Mierzą one realne ciśnienie i przesyłają dane do komputera pokładowego. Kontrolka zapala się zwykle dopiero wtedy, gdy ciśnienie spadnie o około jedną czwartą względem wartości zalecanej.

Wymiana czujników TPMS

Warto jasno zaznaczyć, że zapalona kontrolka TPMS bardzo rzadko oznacza awarię czujnika. Najczęściej to zwykły sygnał informujący o niedopompowanych oponach. Po przywróceniu prawidłowego ciśnienia system wraca do normy. Dopiero sytuacja, w której kontrolka świeci mimo prawidłowych wartości, może świadczyć o problemie z czujnikiem lub konieczności ponownej kalibracji.

Czujniki TPMS mają wbudowane baterie, których nie da się wymienić, ale ich żywotność wynosi zwykle od pięciu do ośmiu lat. Oznacza to, że w kilkuletnim samochodzie działają one zazwyczaj bez zarzutu. Sama wymiana opon nie jest powodem do profilaktycznej wymiany czujników. Doświadczony wulkanizator potrafi bezpiecznie przełożyć oponę bez uszkadzania sprawnego czujnika TPMS.

Serwisy czasem argumentują wymianę ryzykiem uszkodzenia czujnika podczas demontażu opony. Takie ryzyko faktycznie istnieje, ale dotyczy głównie starszych rozwiązań lub nieumiejętnej obsługi. Profesjonalny warsztat najpierw sprawdzi stan baterii i komunikację każdego czujnika. Dopiero na tej podstawie można mówić o potrzebie wymiany.

Kiedy trzeba wymienić czujnik TPMS podczas wymiany opon?

Wymiana czujnika ma sens tylko wtedy, gdy faktycznie jest on niesprawny, nie komunikuje się z autem lub ma rozładowaną baterię. Co istotne, nawet w takiej sytuacji nie ma potrzeby wymiany całego kompletu. Wystarczy zastąpić tylko uszkodzony element. Propozycja wymiany wszystkich czujników przy okazji nowych opon to najczęściej próba zwiększenia wartości usługi.

Sprawne czujniki TPMS to bardzo przydatne rozwiązanie, które zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale też poprawia ekonomię jazdy. Weźmy zbyt niskie ciśnienie, które nie tylko pogarsza prowadzenie samochodu, wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko uszkodzenia opony, ale też źle wpływa na spalanie.

