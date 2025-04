Tegoroczne wyniki są nieznacznie gorsze niż w poprzedniej edycji. Z danych TUV wynika, że przeglądu nie zaliczyło w Niemczech 20,6 proc. skontrolowanych aut, czyli o 0,1 proc. więcej niż przed rokiem. Po części wynikać to może ze starzenia się niemieckiego parku samochodowego. Średni wiek zarejestrowanego za Odrą auta przekracza już 10,1 roku.

Polskie badania techniczne to fikcja? Polska średnia jak najlepsze auto w Niemczech!

W tym miejscu warto przypomnieć dane z Polski. Przy średnim wieku w okolicach 15,5 roku, w całym ubiegłym roku, wynikiem negatywnym zakończyło się zaledwie 2,4 proc. ogółu wykonanych w Polsce badań technicznych. Dość powiedzieć, że polski wynik - 2,4 proc. przeglądów z wynikiem negatywnym - idealnie wpisuje się w rezultat, okrzykniętej najmniej usterkowym autem w Niemczech, Hondy Jazz. Dokładnie 2,4 proc. ogółu skontrolowanych przez diagnostów egzemplarzy Hondy Jazz nie zaliczyło obowiązkowego badania technicznego w Niemczech. A dodajmy, że chodzi o samochody w wieku między 2 a 3 lata.

Wiek a stan techniczny pojazdu. Te dane dają do myślenia

Dane TUV doskonale wskazują, jak gigantyczny wpływ na kondycję techniczną ma wiek samochodu. W przypadku aut w wieku od 2 do 3 lat, z których duża cześć wciąż jest przecież na gwarancji, obowiązkowego badania technicznego nie zaliczyło w Niemczech 6,4 proc. samochodów.

W przypadku aut w wieku między 8 a 9 lat było to już 23 proc, a w najstarszej badanej grupie wiekowej - aut w wieku 12 - 13 lat - aż 28,1 proc. Oznacza to, że przeglądu w Niemczech nie zaliczył co trzeci taki samochód. A pamiętajmy, że mowa o autach przynajmniej 2 lata młodszych niż średniu wiek samochodu w Polsce!

Najbardziej usterkowe samochody - raport TUV 2025

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 2 do 3 lat

Tesla Model 3 (14,2 proc. z poważnymi usterkami)

Ford Mondeo (13,2 proc. z poważnymi usterkami)

Skoda Scala (11,8 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 4 do 5 lat

Tesla Model 3 (19,7 proc. z poważnymi usterkami)

Volkswagen Sharan (17,7 proc. z poważnymi usterkami)

BMW seria 5/6 (17,7 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 6 do 7 lat

Dacia Dokker (26,5 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Duster (24,3 proc. z poważnymi usterkami)

BMW seria 5/6 (23,6 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 8 do 9 lat

Dacia Dokker (30,9 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Duster (29,7 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Sandero (28,6 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 10 do 11 lat

Dacia Logan (39,6 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Duster (34,1 proc. z poważnymi usterkami)

Renault Twingo (33,0 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 12 do 13 lat

Renault Twingo (41,5 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Logan (41,0 proc. z poważnymi usterkami)

Renault Clio (39,8 proc. z poważnymi usterkami

Raport usterkowości TUV 2025. Najbardziej usterkowa marka

Dane TUV bazują na obowiązkowych badaniach technicznych, więc słabe wyniki Dacii nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Budżetowa marka często trafia w ręce kierowców, którzy nie mogą pozwolić sobie na obsługę pojazdu w autoryzowanych stacjach, a z wiekiem ten proces tylko się potęguje.

Dacia Duster nie nalezy do najtrwalszych samochodów używanych materiały prasowe

Nie sposób przeoczyć, że pierwsza z Dacii - użytkowy Dokker - pojawia się na szczycie najbardziej usterkowych samochodów dopiero w kategorii wiekowej między 6 a 7 lat. To czas, po którym kończy się finansowanie i - po okresie intensywnej eksploatacji firmowej - auto z reguły jest już w rękach kolejnego właściciela.

Z drugiej strony, wyniki świadczą jednak o nie najwyższej trwałości pojazdów koncernu Renault, bo - najgorsze w zestawieniu Renault Twingo (41,5 proc. aut z wynikiem negatywnym w wieku od 12 do 13 lat) legitymowało się średnim przebiegiem 110 tys. km. W przypadku drugiej od końca Dacii Logan (41 proc. z poważnymi usterkami) było to średnio 146 tys. km, a Renault Clio (39,8 proc. z poważnymi usterkami) - 116 tys. km. Dla porównania, jedne z najwyżej ocenionych aut w tym wieku - Mitsubishi AXS (19,6 proc. aut z poważnymi usterkami) i Volkswagen Golf Plus (20,6 proc. aut z poważnymi usterkami), legitymowały się średnimi przebiegami odpowiednio: 146 tys. km (ASX) i 115 tys. km (Golf Plus)

Tesla jak Dacia? Musk upokorzony w Niemczech

O gigantycznej wpadce mówić można natomiast w stosunku do marki Tesla i jej najpopularniejszego modelu - Tesli model 3. Nie dość, że uznano ją za najbardziej usterkowy samochód elektryczny, to jeszcze pożądane przez fanów elektromobilności pojazd uplasował się na szczycie najbardziej usterkowych aut aż w dwóch kategoriach wiekowych: wśród samochodów wieku od 2 do 3 lat (średnia usterkowość Tesli model 3 - aż 14,2 proc.) i wśród samochodów w wieku od 4 do 5 lat. W tej drugiej kategorii popularny elektryk wykazało się awaryjnością na poziomie 19,7 proc, czyli wyższą niż przeciętne 8 i 9-latki i o 0,1 proc. większą niż 13-letni Mitsubishi ASX.

